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  4. Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdığı kulaklarıyla hafızalara yer etmişti! Bir dönemin efsane mankeni Doğa Bekleriz'in son hali ortaya çıktı

Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdığı kulaklarıyla hafızalara yer etmişti! Bir dönemin efsane mankeni Doğa Bekleriz'in son hali ortaya çıktı

16.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların popüler ismi model Doğa Bekleriz, büyüklüğünden hoşlanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmasıyla hafızalara yer etmişti. Bir dönem ekranlardan düşmeyen eski model, şimdilerde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.

2000'li yılların efsane modellerinden olan Doğa Bekleriz, bir süredir kariyerini arka plana atarak, kendisini ailesine ve çocuklarına adadı.

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Ünlü manken 2000'li yılların başında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplatında ortaya çıkan kulaklarından rahatsız olup, kulaklarını japon yapışıtırıcısı ile başına yapıştırmış, ardından hastanelik olmuştu. Bu olayla magazin tarihinde unutulmaz olaylara imza atan Bekleriz'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

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2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.

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Ailesi, eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren Doğa Bekleriz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Şimdilerde 44 yaşında olan eski manken, zaman zaman Mersin'de çeşitli etkinliklere katılarak hayranları ile bir araya geliyor.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Doğa Bekleriz

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