Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdığı kulaklarıyla hafızalara yer etmişti! Bir dönemin efsane mankeni Doğa Bekleriz'in son hali ortaya çıktı

2000'li yılların efsane modellerinden olan Doğa Bekleriz, bir süredir kariyerini arka plana atarak, kendisini ailesine ve çocuklarına adadı.

Ünlü manken 2000'li yılların başında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplatında ortaya çıkan kulaklarından rahatsız olup, kulaklarını japon yapışıtırıcısı ile başına yapıştırmış, ardından hastanelik olmuştu. Bu olayla magazin tarihinde unutulmaz olaylara imza atan Bekleriz'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.

Ailesi, eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren Doğa Bekleriz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Şimdilerde 44 yaşında olan eski manken, zaman zaman Mersin'de çeşitli etkinliklere katılarak hayranları ile bir araya geliyor.