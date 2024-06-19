Kalabalıktan kuyruktan çıkamadı! Adalar'a gitmek zorunda kaldı... "Mecbur gönderiliyorum"

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenlerin ilk adresi olan Adalar'a gitmek için Kabataş iskelesinde hareketli dakikalar yaşandı. NTV'nin haberinde bir vatandaş, kalabalıktan çıkamadığı için Adalar'a gitmek zorunda kaldığını söyledi. Mikrofon uzatılan vatandaş Adalar'a gitmekten vazgeçtiğini söyleyerek, "Arkadan çıkamadım, önden de almadılar. Zorunlu gidiyorum. 'Beni çıkartın' diyorum çıkamıyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Arka izdiham. Mecbur gönderiliyorum." dedi.

Görüntüler sosyal medyada da ilgi çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ablam keyifli güzel geçsin günün" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güldüm Allah affetsin" yorumunu yaptı.