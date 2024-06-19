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    4. Kalabalıktan kuyruktan çıkamadı! Adalar'a gitmek zorunda kaldı... "Mecbur gönderiliyorum"

    Kalabalıktan kuyruktan çıkamadı! Adalar'a gitmek zorunda kaldı... "Mecbur gönderiliyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 11:46
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    Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Vapura binmek için vatandaşlar saatlerce uzun kuyruklarda bekledi. Bir vatandaş kuyruktan çıkamadığı için Adalar'a gitmek zorunda kaldığını söyleyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenlerin ilk adresi olan Adalar'a gitmek için Kabataş iskelesinde hareketli dakikalar yaşandı. NTV'nin haberinde bir vatandaş, kalabalıktan çıkamadığı için Adalar'a gitmek zorunda kaldığını söyledi. Mikrofon uzatılan vatandaş Adalar'a gitmekten vazgeçtiğini söyleyerek, "Arkadan çıkamadım, önden de almadılar. Zorunlu gidiyorum. 'Beni çıkartın' diyorum çıkamıyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Arka izdiham. Mecbur gönderiliyorum." dedi.

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    Görüntüler sosyal medyada da ilgi çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ablam keyifli güzel geçsin günün" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güldüm Allah affetsin" yorumunu yaptı.

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    "BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANDI"

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki Vapur İskelesi'ne geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

    Adalar' a gitmek için kuyrukta bekleyen Uğur Batmaz, "Hava sıcak tabii. İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bakalım bu sırayı bekliyoruz. Bir şekilde ulaşacağız" dedi.

    Arkadaşlarıyla birlikte Adalar'a gideceğini söyleyen Berra Koçan, "Bayramın son gününü Adalar'da geçirmek istedik. Ama büyük bir yoğunluk var şu anda. Bekliyoruz bakalım umarım güzel geçer. Uzun bir kuyruk var, bayağıdır da bekliyoruz. Bakalım ne zaman son bulacak. Arkadaşlarımla birlikte denize gireceğiz, Daha sonra Adalar'ı gezmeyi düşünüyoruz. Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

    Kuyrukta arkadaşını beklediğini söyleyen Barış Yıldız ise, "Yoğunluk var bekleyeceğiz artık. Ada'ya gideceğim, kafaya koydum gitmeyi. Hastaydım daha yeni iyileştim. Gidip biraz gezelim dedik" şeklinde konuştu. (DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Adalar
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