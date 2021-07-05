Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Hande Ferit'in önünde başına silah dayıyor!

Yaz sezonunun gelmesiyle ekranlarda yerini almaya başlayan yeni diziler arasına Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'da kaltıld. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü merak konusu olmuşken, 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Hande'nin başına silah dayaması Ferit'i şok ediyor... Bu gönderiyi Instagram'da gör atv (@atvturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara gelen Kalp Yarası dizinin yeni bölümü izleyici tarafından merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? İlk bölümü ile izleyici ekran başına kilitlemeyi başaran dizin yeni bölümde yer yerinden oynuyor. Ailesinin karşısına, hiç beklemesi bir kişiyi çıkaran Ferit, herkesi şoke eder.

Hande ise gördükleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.

Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışarak Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.