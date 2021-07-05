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  4. Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Hande Ferit'in önünde başına silah dayıyor!

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Hande Ferit'in önünde başına silah dayıyor!

05.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan 'Kalp Yarası' dizisi ilk bölümü izleyiciden tam not almayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide ele alınan aşk hikayesi ekran başındakileri derinden etkilerken yeni bölüm merak konusu olmuştu. Sevilen dizi Kalp Yarası'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı...

Yaz sezonunun gelmesiyle ekranlarda yerini almaya başlayan yeni diziler arasına Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'da kaltıld. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü merak konusu olmuşken, 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Hande'nin başına silah dayaması Ferit'i şok ediyor...

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara gelen Kalp Yarası dizinin yeni bölümü izleyici tarafından merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İlk bölümü ile izleyici ekran başına kilitlemeyi başaran dizin yeni bölümde yer yerinden oynuyor. Ailesinin karşısına, hiç beklemesi bir kişiyi çıkaran Ferit, herkesi şoke eder.
Hande ise gördükleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.
Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışarak Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.
Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
atv Merve Çağıran Yağmur Tanrısevsin
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