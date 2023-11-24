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    4. Kasım indirimlerinde akın akın mağazalara gidiyorlar! Metrelerce kuyruk oluştu... Sıranın sonu bile gözükmedi

    Kasım indirimlerinde akın akın mağazalara gidiyorlar! Metrelerce kuyruk oluştu... Sıranın sonu bile gözükmedi

    24.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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    Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle Türkiye'de de gelenek haline gelen Black Friday indirim günleri tüm müşterileri etkisi altına aldı. Kasım indirimlerinden yararlanarak daha ucuza ürünlerine kavuşmak isteyenler mağazaların önlerinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

    Dünya genelinde Black Friday olarak bilinen Kasım indirimleri ülkemizde de etkili olmaya başladı. İndirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “ Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.

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    KUYRUĞUN SONU GÖZÜKMEDİ

    Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, “İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum” dedi.
    Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.

    "HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM"

    "HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM"
    3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “ heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” şeklinde konuştu. (İHA)
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    Esenyurt AVM indirim black friday
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