Kasım indirimlerinde akın akın mağazalara gidiyorlar! Metrelerce kuyruk oluştu... Sıranın sonu bile gözükmedi

KUYRUĞUN SONU GÖZÜKMEDİ

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, “İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum” dedi.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.