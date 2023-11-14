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    4. Genç bir kıza yüzlerce kez tecavüz eden doktor hamile hastasını enjeksiyon yaparak öldürdü

    Genç bir kıza yüzlerce kez tecavüz eden doktor hamile hastasını enjeksiyon yaparak öldürdü

    14.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'da yaşayan Michael McGrane, genç bir kıza tecavüz etmekle suçlandı ve çok sayıda kadın hastasına ilaç verip saldırdı. Doktorun genç bir hamile hastasını enjeksiyonla öldürdüğü ortaya çıktı. Doktorun Liverpool'da tecavüz vakasının sonrasında Avustralya'ya taşındığı ifade edildi.

    62 yaşındaki Michael McGrane, Birleşik Krallık'ın Liverpool'da genç bir kıza tacizde bulunduğu ifade edildi. Avustralya'nın Brisbane kentine taşınan 62 yaşındaki Michael McGrane, birçok kadın hastasına ilaç verdi ve taciz etti. Hastalardan biri o sırada 7 aylık hamileydi ve McGrane tarafından ölümcül dozda morfin verdikten sonra evinde ölü bulundu.

    1600 ÇOCUĞUN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

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    McGrane, 2001'deki cinayetten dört yıl sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl sonra, en az dördüne ilaç verdiği dokuz kadına daha cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Ancak hapisten çıktı.
    Geçen yılın sonunda yaklaşık 1.600 uygunsuz çocuk fotoğrafıyla birlikte bulunmasının ardından tekrar mahkemeye çıkarıldı. ECHO'nun raporuna göre Liverpool'da tecavüz, adam kaçırma ve uygunsuz saldırıdan suçlu bulunduktan sonra parmaklıklar ardına geri döndü.

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    tecavüz Doktor
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