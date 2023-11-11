Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! 15 yaşındaki bisikletli hemzemin geçitten geçerken tren çarptı ... Mucizevi kurtuluş

Belçika'nın Wervik şehrindeki bir hemzemin geçitteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 15 yaşındaki bir bisikletli hızla giden trenin çarpması sonucu yaralandı. Bariyerleri, yanıp sönen uyarı ışıkları ve sesleri dikkate almayan 15 yaşındaki bisikletli durmadan yoluna devam etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trenin duramadığı ve bisikletlinin ara tekerine çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrulan 15 yaşındaki kişi yerel basında çıkan haberlere göre hafif kafa travması nedeniyle tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi.