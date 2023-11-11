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    4. Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! 15 yaşındaki bisikletli hemzemin geçitten geçerken tren çarptı ... Mucizevi kurtuluş

    Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! 15 yaşındaki bisikletli hemzemin geçitten geçerken tren çarptı ... Mucizevi kurtuluş

    11.11.2023 14:32 | Son Güncelleme:
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    Belçika'nın Wervik şehrindeki bir hemzemin geçitte bulunan güvenlik kamerasına kabus dolu anlar kaydedildi. 15 yaşındaki bisikletli bariyerleri, yanıp sönen uyarı ışıkları ve sesleri dikkate almadı. Yoluna devam eden 15 yaşındaki bisikletli hemzemin geçitten geçerken tren çarptı.

    Belçika'nın Wervik şehrindeki bir hemzemin geçitteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 15 yaşındaki bir bisikletli hızla giden trenin çarpması sonucu yaralandı. Bariyerleri, yanıp sönen uyarı ışıkları ve sesleri dikkate almayan 15 yaşındaki bisikletli durmadan yoluna devam etti.

    MUCİZE ESERİ KURTULDU

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    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trenin duramadığı ve bisikletlinin ara tekerine çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrulan 15 yaşındaki kişi yerel basında çıkan haberlere göre hafif kafa travması nedeniyle tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Belçika tren kaza
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