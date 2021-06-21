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  4. Katy Perry hemcinslerine güç verdi! "Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil"

Katy Perry hemcinslerine güç verdi! "Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil"

21.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteri dünyasının ünlü çifti, Avrupa tatilini sürdürüyor. Önce İtalya'da Venedik'i gezen çift sonra da Yunanistan'ın Mykonos adasına geçti.

Çifte biri bebek iki çocukları da eşlik etti. Ünlü şarkıcının Babalar Günü videosu da sosyal medyada çok konuşuldu.

Orlando Bloom ve Katy Perry Yunanistan tatilinde

ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'A GEÇTİLER

ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'A GEÇTİLER
Yakışıklı oyuncu Orlando Bloom ile nişanlısı ünlü şarkıcı Katy Perry, Avrupa tatilini sürdürüyor.
Önce Venedik'i gezen ünlü çift şimdi de Yunanistan'ın Mykonos adasına geçti. Bloom ve Perry, hafta sonu da plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

YİNE MOR MAYO

YİNE MOR MAYO
Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Katy Perry, plajda mor mayosuyla görüntüledi. Son bir yıl içinde gittiği tüm tatillerde aynı renk mayo giyen Perry'nin bu konudaki tercihini yine değiştirmediği görüldü.
Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getiren Katy Perry'nin hamilelik kilolarını henüz vermediği görüldü.

FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI
36 yaşındaki Katy Perry'nin özellikle karın bölgesinde biriken fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Katy Perry
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