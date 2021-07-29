Kefaret neden final yaptı? Kefaret dizisi neden bitti?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı "Kefaret" adlı dizi bu akşam final yaptı. Dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Kefaret'in yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturuyordu. Dizinin senaristliğini ise Mahinur Ergun ve Melih Çam üstleniyordu. İşte ayrıntılar...
Kefaret dizisi neden bitti?
Kefaret dizisinin final yapacağı, uzun süredir konuşulan konular arasındaydı.
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolü paylaştığı Kefaret dizisi, 29 Temmuz 2021 Perşembe, 35. bölümünde ekranlara veda etti.
Dizinin neden final yaptığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ancak dizinin reytinglerde istenilen sıraya yükselememesinin, final kararı alınmasının nedeni olduğu söyleniyor.
Dizinin yayın günü de daha önce perşembeye çekilmişti.
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