Kefaret neden final yaptı? Kefaret dizisi neden bitti?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı "Kefaret" adlı dizi bu akşam final yaptı. Dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Kefaret'in yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturuyordu. Dizinin senaristliğini ise Mahinur Ergun ve Melih Çam üstleniyordu. İşte ayrıntılar...