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Kefaret neden final yaptı? Kefaret dizisi neden bitti?

29.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her perşembe FOX ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi 35. bölümünde 29 Temmuz 2021 Perşembe final yaptı. Final yapan dizinin seyircileri, Kefaret'in neden final yaptığına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat yer alıyordu. İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı "Kefaret" adlı dizi bu akşam final yaptı. Dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Kefaret'in yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturuyordu. Dizinin senaristliğini ise Mahinur Ergun ve Melih Çam üstleniyordu. İşte ayrıntılar...

Kefaret dizisi neden bitti?

Kefaret dizisinin final yapacağı, uzun süredir konuşulan konular arasındaydı.
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolü paylaştığı Kefaret dizisi, 29 Temmuz 2021 Perşembe, 35. bölümünde ekranlara veda etti.
Dizinin neden final yaptığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ancak dizinin reytinglerde istenilen sıraya yükselememesinin, final kararı alınmasının nedeni olduğu söyleniyor.
Dizinin yayın günü de daha önce perşembeye çekilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay
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