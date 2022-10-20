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Khloe Kardashian kardeşleri gibi büyük göğüs istiyor! "Sadece bir avuç dolusu..."

20.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Kardashians bölümünde, Khloe Kardashian annesine açıldı. Khloe Kardashian göğüslerini yaptırmak istediğini söylerken 'Kardeşlerim gibi göğüs dekoltesine sahip olmak istiyorum' dedi. Khloe Kardashian ayrıca nasıl bir göğüs istediğini anlatırken "Burası porno değil" diyerek sitem etti.

Pek çok ameliyat yaptıran Jenner/Kardashian ailesinin bazı üyeleri son dönemde kalça implantlarını azaltmalarıyla gündeme geliyor. Bazıları ise yeni estetik operasyonlar istiyor. Bunlardan biri de sık sık aldatılmasıyla gündem olan Khloe Kardashian.

Khloe Kardashian geçen haftaki The Kardashians bölümünde annesine göğüslerini yaptırmak istediğini söyledi.

"AĞIZ DOLUSU OLSUNLAR İSTİYORUM"

Kalça ameliyatı olan annesi Kris Jenner'i ziyaret eden Khloe burada "Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey" dedi.
Khloe Kardashian harika görünmeleri için sütyen üstü gibi lateks bir üst giydiğini itiraf etti. Khloe Kardashian resmen içine dökerek şunları söyledi:
"Ben sadece daha dolgun olmak istiyorum… Beni bikiniyle gördüğünde kız kardeşlerimde olduğu gibi göğüs dekoltesine sahip değilim… Onları bu bluz olmadan görmelisin."

"BURASI PORNO DEĞİL"

"BURASI PORNO DEĞİL"
Ünlü TV yıldızı daha sonra ise açıklamasında "Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum. Biraz daha dolgun" dedi. Kardashian daha sonra ise bu yorumuna "burası bir porno değil" diyerek sitemini de ekledi.
Kardashian göğüslerini büyük göstermek için çoğu zaman sütyen dolguları kullandığını da sözlerine ekledi.
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Khloe Kardashian kardashian

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