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Kim Jong-un gözünü Beyaz Saray'a dikti, fotoğraflar eline geçti! Casus uydu iddiası: "Nükleer saldırı kapasiteli

28.11.2023 12:17 | Son Güncelleme:
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Yeryüzü çeşitli dertlerle boğuşurken Kuzey Kore geçtiğimiz hafta uzaya casus uydu fırlattı. "Malligyong-1" adlı uydudan ABD'de tedirginlik yaratan haberler geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gözü Beyaz Saray ve Pentagon'un üzerinde; üstelik ABD donanmasına ait nükleer saldırı kapasiteli gemilerin fotoğrafları da eline geçti. İddialar dünya gündemine bomba gibi düştü!

ABD ile çekişmesi bitmek bilmeyen Kuzey Kore casus uydu hamlesiyle gerginliği zirveye yükseltti. Geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen casus uydu "Malligyong-1" ile çekildiği iddia edilen fotoğrafları Kuzey Kore açıkladı.

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FOTOĞRAFLAR KIM JONG-UN'UN ELİNE GEÇTİ

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, casus uyduya ilişkin operasyon raporunu ve uydunun çektiği Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını incelediği belirtildi.
Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığı iddia edildi.

GİRİŞİMLER ÜST ÜSTE BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

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Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.
Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.
Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Beyaz Saray Pentagon Uydu
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