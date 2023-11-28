Kim Jong-un gözünü Beyaz Saray'a dikti, fotoğraflar eline geçti! Casus uydu iddiası: "Nükleer saldırı kapasiteli

FOTOĞRAFLAR KIM JONG-UN'UN ELİNE GEÇTİ

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, casus uyduya ilişkin operasyon raporunu ve uydunun çektiği Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını incelediği belirtildi.

Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığı iddia edildi.

GİRİŞİMLER ÜST ÜSTE BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.