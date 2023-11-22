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Kuzey Kore casus uydu fırlattı, ortalık karıştı! ABD'den jet açıklama: 'Gerekli tedbirler alınacak'

22.11.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Başarısız casus uydu girişimleri sonrasında Kuzey Kore, dün güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlattı. Yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngeye yerleştiği bildirildi. Kuzey Kore'nin hamlesi ABD ve Güney Kore'de paniğe yol açtı. Gelen açıklamalarda bölgedeki halkın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Kuzey Kore casus uydu fırlattı, ortalık karıştı! ABD'den jet açıklama: 'Gerekli tedbirler alınacak'

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, roketin yerel saatle dün 10.42'de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü. Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu.

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İLK İKİ GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Pyonyang yönetiminin bugünkü adımı, başarısız olan 31 Mayıs ve 23 Ağustos'taki casus uydu fırlatma girişimlerinin üçüncüsü oldu.

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirdi.

Açıklamada, fırlatılışı "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından takip edilen" uydunun, rakiplerinin düşmanca askeri hamlelerine karşılık olarak ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, "daha fazla uydunun erken bir tarihte fırlatılacağı" duyuruldu.

ABD'DEN AÇIKLAMA: 'GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK'

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok kararını küstahça ihlal eden, gerilimi tırmandıran, bölgede ve ötesinde güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıyan balistik füze teknolojisini kullanan bir roket fırlatma aracını fırlatmasından dolayı şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programıyla doğrudan bağlantılı teknolojileri içerdiği belirtilen açıklamada, "Tüm ülkeleri bu fırlatmayı kınamaya ve Kuzey Kore'yi ciddi müzakereler için masaya oturmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin müttefikleri olan Güney Kore ile Japonya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgeneral Kang Ho-pil, "Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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