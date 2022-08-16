Kim Kardashian'ın spor salonundan paylaşımları şaşırttı: "Çıplaksın sandım!"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Kim Kardashian'ın ten rengi bikinilerinin altına dizüstü ince topuklu çizme ile spor salonundan paykalım yaptı.

KIM KARDASHIAN ŞOK ETTİ

Ünlü yıldız önce erotik pozlar verdiği bir video paylaştı, ardından da "Kendi ağırlık kaldırmamı yapıyorum" açıklamasıyla bir dizi fotoğraf koydu.



Kardashian'ın fotoğrafları bir gecede 2,7 milyon beğeni aldı.



Fotoğraflar karanlıkta çekildiği ve bikiniler ten rengine yakın olduğu için paylaşımı görenler ilk bakışta Kardashian'ın çıplak olduğunu düşündü.



"Bir saniyeliğine çıplaksın sandım" yazan bir kullanıcıya "Ben de öyle sandım!" diye cevaplar geldi.

