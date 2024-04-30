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Sosyal medyada medyum rezaleti: Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi! 'Ya kızını ya da anasını alacağım'

30.04.2024 12:45
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Mardin'de kendisini 'medyum' olarak tanıtan ve sosyal medyada 'Yusuf Murat' adını kullanan Yusuf Y., açtığı canlı yayında tartıştığı kişilere tehdit ve küfürler savurdu. Kaydedilen görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.'nin, "Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" dediği görüldü. Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İşte iğrenç olayın detayları...

Sosyal medyada medyum rezaleti: Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi! 'Ya kızını ya da anasını alacağım'

Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip tehditlerde bulundu.

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CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.

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TAVUK KESTİ

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

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CİMER'E ŞİKAYET

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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POLİS PEŞİNDE

İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mardin medyum cinsel organ
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