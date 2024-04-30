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CHP lideri Özel'den 1 Mayıs çıkışı! AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır!

30.04.2024 14:15
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Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta yasaklanmasına tepki gösterdi. Anayasa değişikliği gündemine de atıfta bulunan CHP lideri Özel, bu konuda Anayasa Mahkmesi'nin kararı olduğunu hatırlatarak "Sen mevut anayasaya uymuyorsan, yenisini yapsan ne olur. O yüzden yenisi yapılana kadar eskisine uymak herkesin görevidir." diye konuştu.

CHP lideri Özel'den 1 Mayıs çıkışı! AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır!

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, konuşmasına başlamadan önce yaptığı açıklamada, bilim insanı Sevinç Atabay'ın partiye katıldığını duyurdu. Özel, Atabay'ın rozetini bizzat taktı.

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CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

  • İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'in vedası ve bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum, ailesiyle birlikte. Sayın Dervişoğlu'na da hayırlı olsun diyorum. Kendisine ve partisine başarılar diliyorum.

1 MAYIS'TA TAKSİM'İN KAPATILMASI

  • Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılması o iktidarın başarısını değil aslında muktedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydana yasak getirerek, aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu, güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini, o yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik.

"TAKSİM'İ YASAKLAMAK ANAYASAYI TANIMAMAKTIR"

  • Sayın Kurtulmuş'la yeni anayasa için görüştük. Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Kendilerine de söyledim. Anayasalar kapsayıcı, çoğulcu metinlerdir. Kurtulmuş'a da söyledim. Sen mevut anayasaya uymuyorsan, yenisini yapsan ne olur. O yüzden yenisi yapılana kadar eskisine uymak herkesin görevidir. Herkesin görevi anayasaya sadakattir. Anayasa der ki AYM kararları bağlayıcıdır. Herkes için bağlayıcıdır. Elimde AYM'nin Taksim Meydanı kararı var. O kararda "Her kişinin 1 Mayıs'ta Taksim'de bulunma hakkı vardır." yazıyor. AYM Taksim'i yasaklayamazsın diyor. Bu karara daha bugün uymayan birisi var. Kendisiyle görüşeceğiz elbette. Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır. Can Atalay'ı bırakmak anayasa tanımamaktır. İttifak ortağınızın AYM kapatılsın çıkışına mesafe koymamak anayasa tanımamaktır.

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  • Ben el sıkışmaya çok önem veririm. Müzakere başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir. Anayasaya yemin etmiş bizlerin, bu görevi herkese hatırlatmak da hepimizin görevidir.

  • Yarın CHP hangi ilde nerede 1 Mayıs kutlaması varsa bir temsilcimiz yer alacak. Adresin Taksim olduğunu düşünsek de her sendikanın her yerde yaptığı etkinlikte olacağız. Yarın Taksim'de işçilerle birlikte olacağız. En önemsediğim uyarı şudur; 1 Mayıs bayramdır, bu ülkenin polisi de emekçidir, askeri de emekçidir. Onlara kanunsuz emir verenler yüzünden uygulamak zorunda oldukları kararlar o kardeşlerimizin kişisel düşüncesi değildir. Emekçiyle polisi karşı karşıya getirmek isteyenler olacaktır. 1 Mayıs'ta gaz, cop ve kelepçe görmek istemediğimizi, polisle çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi hatırlatarak herkesi sorumluluğa davet ediyoruz.

OKULLARDAKİ MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

  • Mesele 'efendim kindar bir nesil yetiştirelim, potansiyel seçmen olsun' bakış açısı eğitimci bakış açısı değildir. AK Parti'ye oy verenlere sesleniyor. Mayıs seçimi Kemal Bey'in kazandığını düşünelim. CHP'nin müfredatın adını kendi partisinin sloganı koyduğunu düşünün... Senin çocuğun okuduğunu anlamıyorsa kusur senin seçtiğin kafada. '10 yılda hazırladık, 7 günde cevap verin' diyor. Bilimsel eğitimden uzaklaşınca kalkınma, zenginleşme olmaz.

  • Bu müfredatı reddediyoruz, elbette çalışacağız, eleştireceğiz. Oldubittiyle müfredat yapılması son derece sakıncalı. Milli Eğitim Bakanı'nı uyarmıyorum. Onun en zayıf olduğu ders okuduğunu anlama.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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