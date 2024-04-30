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Bildiğiniz tüm saklanma alanlarını unutun! Böylesini daha önce görmediniz: Polis bile çıkardığı yere şaşırdı

30.04.2024 12:49
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Mersin'de aranan şahıslara yönelik operasyonda uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay hapis cezası alan bir şüpheli evindeki yatak odasında bulunan gizli bölmede yakalandı. Firarinin, banyosunun içinde fayansların arkasından özel bir bölme yaptırdığı belirlendi. Aranan şahsı bulunduğu yerde çıkaran polis bile gizlenme yerine şaşırdı.

Bildiğiniz tüm saklanma alanlarını unutun! Böylesini daha önce görmediniz: Polis bile çıkardığı yere şaşırdı

Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı.

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69 KİŞİ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar ile yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, tehdit olaylarını gerçekleştirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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Polis, 24 adres belirleyerek özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 69 aranan şahıs yakalandı, adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 tabanca, 1 tüfek, bin 203 adet mermi ele geçirildi.

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FAYANSIN ALTINDAN ÇIKTI

Operasyonda yakalanan bir şahsın saklandığı yer ise dikkat çekti. Polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla, 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G.’nin, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi.

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Fayansı kaldıran polis, şahsı yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şahıs ve diğer şüpheliler işlemleri yapılması için emniyete götürüldü. (İHA)

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e8e86bb7-e0c1-45c1-b462-ee74a4f7fac9Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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polis Mersin firari
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