Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi meler?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı izleyenleri ters köşeye yatırdı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Leyla Altıparmak isimli yarışmacı damga vurdu.

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.

