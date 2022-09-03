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Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi meler?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı izleyenleri ters köşeye yatırdı

03.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacı, devamında 200 bin liralık soruyu açtırarak hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri şaşırttı.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Leyla Altıparmak isimli yarışmacı damga vurdu.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI! TERS KÖŞE YAPTI

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI
Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.

200 BİN LİRALIK SORUYU AÇTIRDI

200 BİN LİRALIK SORUYU AÇTIRDI
Ekran başındakiler, "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacının kısa sürede eleneceğini düşündü.
Ancak heyecanını dizginleyen kadın yarışmacı daha sonra önüne çıkan tüm engelleri aşarak200 bin liralık soruyu açtırdı.
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