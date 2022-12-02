Kimse o olduğuna inanmadı! Ömür Gedik'in son fotoğrafı tartışma yarattı

51 yaşındaki şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve genç görüntüsüyle kendine hayran bırakan Gedik'in fotoğrafını görenler tanımakta zorlandı.
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in “Fotoğraftaki kim?” sorusun karşısında, Sinan Güleryüz, ''Benim tek tahminim var. Ben valla Ömür Gedik'e benzetiyorum. Bence o. Ben gözlerinden tanıdım. Bence Ömür Gedik.'' cevabını verirken Özge Özder ise, ''Aaa, yok beee. Hayır canım. Asla değil.'' dedi.
Ömür Gedik gündem olan fotoğraf karesinde filtre olduğunu ve yüzünde makyaj olduğunu belirterek, ''Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu. Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum.'' açıklamasını yaptı.