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  4. Kimse o olduğuna inanmadı! Ömür Gedik'in son fotoğrafı tartışma yarattı

Kimse o olduğuna inanmadı! Ömür Gedik'in son fotoğrafı tartışma yarattı

02.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in son fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı. Yüzünü filtre ile değiştiren Ömür Gedik'i görenler tanıyamadı. Bir magazin programında gündeme gelen paylaşımda, başarılı oyuncu Özge Özder, ''Asla Ömür Gedik değil'' diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

51 yaşındaki şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve genç görüntüsüyle kendine hayran bırakan Gedik'in fotoğrafını görenler tanımakta zorlandı.

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  1. Sayfa programında Ömür Gedik'in söz konusu fotoğrafı ekrana getirildi. Programın konuklarından Sinan Güleryüz, Ömür Gedik'i tanırken Özge Özder ise fotoğraftaki kişinin Ömür Gedik olduğuna inanmadı.

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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in “Fotoğraftaki kim?” sorusun karşısında, Sinan Güleryüz, ''Benim tek tahminim var. Ben valla Ömür Gedik'e benzetiyorum. Bence o. Ben gözlerinden tanıdım. Bence Ömür Gedik.'' cevabını verirken Özge Özder ise, ''Aaa, yok beee. Hayır canım. Asla değil.'' dedi.

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ÖMÜR GEDİK'TAN AÇIKLAMA

Ömür Gedik gündem olan fotoğraf karesinde filtre olduğunu ve yüzünde makyaj olduğunu belirterek, ''Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu. Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum.'' açıklamasını yaptı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Ömür Gedik sosyal medya yaşında

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