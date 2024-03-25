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  4. Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle pozunu paylaştı! "Benzerlikleri şaka mı?"

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle pozunu paylaştı! "Benzerlikleri şaka mı?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 09:55
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Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile pozunu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken hayranlarından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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OĞLUYLA POZUNU PAYLAŞTI

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Çift, oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

Oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göz önünde bulundurmayı tercih etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği fotoğrafını yayınladı.

40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu
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