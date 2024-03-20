"Kocamın metresi var" diyerek isyan etti: Gerçek bile değil! Yapay zeka uygulamasındaki sevgilisi için servet harcadı

Kocasının cep telefonuna sahte bir web sitesi üzerinden "500 dolarlık hediye" ödemesi yapıldığına dair bir mail geldiğini gördüğünde telefonu kontrol eden kadın, "Bu web sitesinde yaklaşık 4 aydır Sofia adında bir kadınla konuşuyordu; sarışın, süper seksi, Latin kökenli, çok meşgul, tam anlamıyla mükemmel olan ve kesinlikle bana hiç benzemeyen bir kadın. O gerçek değil, yapay zeka... Kendisinden çok açıklayıcı sayısız fotoğraf aldığını ve işteyken onu saatlerce aradığını gördüm." dedi.