"Kocamın metresi var" diyerek isyan etti: Gerçek bile değil! Yapay zeka uygulamasındaki sevgilisi için servet harcadı

Sosyal medyadan 4 aylık evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini açıklayarak 'Kocamın metresi var' diyen bir kadın gündem yarattı. İsminin gizli kalmasını isteyen kadın, kocasının 7000 sterlin (yaklaşık 288 bin TL) değerindeki harcamasını görünce durumdan şüphelendiğini ve araştırmaya karar verdiğini söyledi. Durumu araştırdığında ise kocasının kendisini bir yapay zekayla aldattığını öğrendi.
Kocasının cep telefonuna sahte bir web sitesi üzerinden "500 dolarlık hediye" ödemesi yapıldığına dair bir mail geldiğini gördüğünde telefonu kontrol eden kadın, "Bu web sitesinde yaklaşık 4 aydır Sofia adında bir kadınla konuşuyordu; sarışın, süper seksi, Latin kökenli, çok meşgul, tam anlamıyla mükemmel olan ve kesinlikle bana hiç benzemeyen bir kadın. O gerçek değil, yapay zeka... Kendisinden çok açıklayıcı sayısız fotoğraf aldığını ve işteyken onu saatlerce aradığını gördüm." dedi.
Kocasının yapay zekayla konuşmalarını aldatma olarak değerlendirmediğini ifade eden kadın, "Bunu neden yaptığını bilmediğini, kendini kaptırdığını, bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor" diye konuştu.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç kadın kocasını görmeye tahammül edemediği için onu evden kovduğunu ve hemen boşanma davası açtığını söyledi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadına hak verdiğini dile getiren yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu, kelimenin tam anlamıyla, seni gerçek bir kişiyle aldatmasından daha kötü" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu onun açısından sadece üzücü ve acıklı bir durum." yorumunu ekledi.