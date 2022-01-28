MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian filtresiz yakalandı! İç çamaşırı çekiminde

Kourtney Kardashian filtresiz yakalandı! İç çamaşırı çekiminde

28.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı Kourtney Kardashian iç çamaşırı çekiminde görüntülendi. Kourtney Kardashian'ın filtresiz görüntülere ve iddialı seçimleri gündem oldu. Kourtney Kardashian'ın bu hali herkesi bir hayli şaşırttı.

Travis Barker ile evlilik yolunda olan 42 yaşındaki Kourtney Kardashian paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Nişanlısıyla erotik pozlar paylaşmasıyla sık sık gündeme gelen ve eleştirilere konu olan Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı iç çamaşırı çekimindeydi.

INSTAGRAM POZLARIYLA ALAKASI YOK

Kourtney Kardashian siyah ve kırmızı iç çamaşırlarıyla tüm gün plajdaydı. Ancak ünlü yıldızın fitresiz hali tüm seçimlerinin önüne geçti.
Instagram'da sık sık filtreli hallerde müstehcen pozlarını paylaşan Kourtney Kardashian son görüntüsüyle şaşırttı.
Fileli çorapları ve tanga iç çamaşırlarıyla tüm gün poz veren ünlü yıldız zaman zaman kıyafetleriyle zor anlar da yaşadı.
Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.