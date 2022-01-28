Kourtney Kardashian filtresiz yakalandı! İç çamaşırı çekiminde

Travis Barker ile evlilik yolunda olan 42 yaşındaki Kourtney Kardashian paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Nişanlısıyla erotik pozlar paylaşmasıyla sık sık gündeme gelen ve eleştirilere konu olan Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı iç çamaşırı çekimindeydi.

INSTAGRAM POZLARIYLA ALAKASI YOK

Kourtney Kardashian siyah ve kırmızı iç çamaşırlarıyla tüm gün plajdaydı. Ancak ünlü yıldızın fitresiz hali tüm seçimlerinin önüne geçti.

Instagram'da sık sık filtreli hallerde müstehcen pozlarını paylaşan Kourtney Kardashian son görüntüsüyle şaşırttı.

Fileli çorapları ve tanga iç çamaşırlarıyla tüm gün poz veren ünlü yıldız zaman zaman kıyafetleriyle zor anlar da yaşadı.