MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı hangi dizi ile ekranlara dönüyor? Sürpriz diziye transfer!

Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı hangi dizi ile ekranlara dönüyor? Sürpriz diziye transfer!

27.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kara' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hakan Boyav ekranlara dönüyor. Daha önce Hanımın Çiftliği, Hırsız Polis dizilerinde de rol almış olan ve son olarak Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizilerinde yer alan Boyav, sürpriz bir diziye transfer oldu.

Seneler evvel yayınlanmasına rağmen halen adından söz ettiren Kurtlar Vadisi'nde 'Kara' karakterini canlandırmış olan Hakan Boyav, ekranlara dönüyor. Pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı ile ekranlarda yer almıştı. Boyav, ekranlara polisiye bir diziyle dönüş yapacak. İşte yakın süreçte ekranlarda olacak o dizi ve detaylar...

Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı ekranlara dönüyor!

Türk televizyonlarındaki unutulmaz dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, seneler önce yayınlanmasına rağmen halen konuşulmaya devam ediyor.
Sevilen ve yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin başarılı bir oyuncusu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Teşkilat dizisinde rol alacak!

Teşkilat dizisinde rol alacak!
Son gelişmelere göre sevilen dizide 'Kara' karakterine hayat veren Hakan Boyav, bu sezon TRT1'de izleyici ile buluşmuş olan Teşkilat dizisinde yer alacak. Boyav daha önce Hanımın Çiftliği, Hırsız Polis, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de rol almıştı.
İlgiyle takip edilen Teşkilat dizisinin yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Yeni sezona az kaldı

Yeni sezona az kaldı
Kısa sürede adından çokça söz ettiren dizi, aksiyon sahneleri ve oyuncularıyla yeni sezona hazırlık yapmaya devam ediyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.