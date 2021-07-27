Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı hangi dizi ile ekranlara dönüyor? Sürpriz diziye transfer!

Seneler evvel yayınlanmasına rağmen halen adından söz ettiren Kurtlar Vadisi'nde 'Kara' karakterini canlandırmış olan Hakan Boyav, ekranlara dönüyor. Pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı ile ekranlarda yer almıştı. Boyav, ekranlara polisiye bir diziyle dönüş yapacak. İşte yakın süreçte ekranlarda olacak o dizi ve detaylar...