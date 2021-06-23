MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

23.06.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Fenomen dizi yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kırarken, sezon finali kararını açıkladı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından neden sezon finali yapacağı merak edilirken, yeni bölümün hangi gün olduğu araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

Başrollerinde Burak Özçivit, Emre Basalak ve Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı fenomen dizi Kuruluş Osman'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Yaz sezonun gelmesiyle ara vermeye hazırlanan dizinin ne zaman sezon finali yapacağı ve yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin sıkı takipçileri ise neden sezon finali yaptığını merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

KURULUŞ OSMAN NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?
Yaklaşık 2 sezondur Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi, yaz sezonunun gelmesi nedeniyle çekimlere ara vererek sezon finali yapacak.
Sezon finali yapacak olan dizinin tüm ekibi yaz boyu dinlenirken üçüncü sezonu ile izleyici karşısına yeniden çıkacaklarını da müjdelemiş oldular.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM/ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM/ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Sevilen dizisi 64'üncü bölüm ile bu sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran Çarşamba sezon finali yapacak.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Meral Akşener'den sert sözler: Hepsini rezil etmezsem namerdim

Meral Akşener'den sert sözler: Hepsini rezil etmezsem namerdim

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.