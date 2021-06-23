Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Burak Özçivit, Emre Basalak ve Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı fenomen dizi Kuruluş Osman'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Yaz sezonun gelmesiyle ara vermeye hazırlanan dizinin ne zaman sezon finali yapacağı ve yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman neden sezon finali yapıyor? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin sıkı takipçileri ise neden sezon finali yaptığını merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? Yaklaşık 2 sezondur Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi, yaz sezonunun gelmesi nedeniyle çekimlere ara vererek sezon finali yapacak.

Sezon finali yapacak olan dizinin tüm ekibi yaz boyu dinlenirken üçüncü sezonu ile izleyici karşısına yeniden çıkacaklarını da müjdelemiş oldular.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM/ SEZON FİNALİ NE ZAMAN? Sevilen dizisi 64'üncü bölüm ile bu sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran Çarşamba sezon finali yapacak.