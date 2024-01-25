Kylie Jenner davet tarzıyla olay oldu! Kalçasına kadar inen dekoltesindeki detay dikkat çekti

Sosyal medya ve magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner zaman zaman skandallarıyla, iddialı ve cesur tarzıyla, aşk hayatıyla gündeme geliyor.



DAVET TARZI OLAY OLDU

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Kylie Jenner bu defa davet tarzıyla olay oldu. Moda Haftası'n'da düzenlenen defilelere katılan Jenner iddialı seçimleriyle adından söz ettirdi.

Siyah derin sırt dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan Kylie Jenner takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yine muhteşemsin', 'Yine çok iddialısın' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde itirafıyla dikkat çekmişti. Jenner, 2017 yılında 19 yaşındayken göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etmişti.