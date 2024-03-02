Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Marmara'da deniz renk değiştirdi! Mavi renkli parlamalar sosyal medyada gündem oldu... Adım attıkça ortaya çıktı

    Marmara'da deniz renk değiştirdi! Mavi renkli parlamalar sosyal medyada gündem oldu... Adım attıkça ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 09:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Marmara Denizi'nde deniz suyundaki renk değişikliği görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyunun renk değiştirdiği görülmeye başlandı. Denizde oluşan mavi parlamaları fark eden bir kişi denizin içinde yürüdüğü ve her adım attığı anda oluşan mavilikleri kaydederek sosyal medyadan paylaştı. O anları gündem yarattı.

    Marmara Denizi'nin bazı kesimlerinde planktonların çoğalması sonucunda mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük canlılar olan planktonların yarattığı mavi renkli parlamalar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

    İlginizi Çekebilir

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

     "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

     Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

    Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

     Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

     En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    ChefGPT

    Bursa'da kaydedilen ve bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde denizin içinde adım attıkça oluşan mavi renkli yansımalar görüldü.

    Gece karanlığında deniz tabanında kahverengi birikintilerin olduğu anlarda suya temas edilmesiyle birlikte mavi yansımalar fark edildi. Olayı görmek isteyenler gece geç saatlerde deniz kıyısına gelirken o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

    PLANKTON NEDİR?

    PLANKTON NEDİR?

    Plankton, genellikle suyun yüzeyinde veya suyun içinde süzülerek hareket eden, mikroskopik veya çok küçük boyutlu organizmalardır. Denizlerde, okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde yaşayan planktonlar, çoğunlukla bitkisel veya hayvansal olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bitkisel planktonlara fitoplanktonlar, hayvansal planktonlara ise zooplanktonlar denir.

    Planktonlar, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde önemli bir rol oynamakla birlikte, deniz yaşamının çeşitliliğini sürdürebilmek için hayati öneme sahiptirler. Besin zincirindeki yerleri ve fotosentez yetenekleri sayesinde hem deniz canlılarının beslenme ihtiyaçlarını karşılarlar hem de ekosistemin dengesini korurlar. Bu nedenle, planktonlar deniz yaşamının devamlılığı ve sağlığı için hayati derecede önemlidirler.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

    Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

    ‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

    ‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

    Otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı

    Otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı

    Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

    Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

    Rehber öğretmen ve reşit olmayan öğrencinin ilişki ifşa edildi

    Rehber öğretmen ve reşit olmayan öğrencinin ilişki ifşa edildi

    Dansöz bulamadı! Mekan sahibi sahneye çıktı

    Dansöz bulamadı! Mekan sahibi sahneye çıktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.