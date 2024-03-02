Marmara'da deniz renk değiştirdi! Mavi renkli parlamalar sosyal medyada gündem oldu... Adım attıkça ortaya çıktı

Marmara Denizi'nin bazı kesimlerinde planktonların çoğalması sonucunda mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük canlılar olan planktonların yarattığı mavi renkli parlamalar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.
Bursa'da kaydedilen ve bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde denizin içinde adım attıkça oluşan mavi renkli yansımalar görüldü.
Gece karanlığında deniz tabanında kahverengi birikintilerin olduğu anlarda suya temas edilmesiyle birlikte mavi yansımalar fark edildi. Olayı görmek isteyenler gece geç saatlerde deniz kıyısına gelirken o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.
Plankton, genellikle suyun yüzeyinde veya suyun içinde süzülerek hareket eden, mikroskopik veya çok küçük boyutlu organizmalardır. Denizlerde, okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde yaşayan planktonlar, çoğunlukla bitkisel veya hayvansal olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bitkisel planktonlara fitoplanktonlar, hayvansal planktonlara ise zooplanktonlar denir.
Planktonlar, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde önemli bir rol oynamakla birlikte, deniz yaşamının çeşitliliğini sürdürebilmek için hayati öneme sahiptirler. Besin zincirindeki yerleri ve fotosentez yetenekleri sayesinde hem deniz canlılarının beslenme ihtiyaçlarını karşılarlar hem de ekosistemin dengesini korurlar. Bu nedenle, planktonlar deniz yaşamının devamlılığı ve sağlığı için hayati derecede önemlidirler.