Marmara'da deniz renk değiştirdi! Mavi renkli parlamalar sosyal medyada gündem oldu... Adım attıkça ortaya çıktı

Planktonlar, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde önemli bir rol oynamakla birlikte, deniz yaşamının çeşitliliğini sürdürebilmek için hayati öneme sahiptirler. Besin zincirindeki yerleri ve fotosentez yetenekleri sayesinde hem deniz canlılarının beslenme ihtiyaçlarını karşılarlar hem de ekosistemin dengesini korurlar. Bu nedenle, planktonlar deniz yaşamının devamlılığı ve sağlığı için hayati derecede önemlidirler.