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  4. Marmaris'te orman yangını! Endişeyle izlediler

Marmaris'te orman yangını! Endişeyle izlediler

27.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırdı.

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek şunları ifade etti:
"Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor."
Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geliyor bi otel daha
Konumu güzel, iki sene sonra tatil köyü olur!!
evet gene birilerine peşkeş çekiliyor

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