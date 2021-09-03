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MasterChef Danilo Şef neden yok? Danilo Şef neden gitti, programdan ayrıldı mı?

03.09.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yayınlanan son bölümünde Danilo Şef erkenden programdan ayrıldı. Danilo Şef'in programdan ayrılışının ardından izleyiciler "MasterChef Danilo Şef neden yok, neden gitti?" gibi soruları merak ediyor. Peki MasterChef Danilo Şef neden yok? Danilo Şef neden gitti, programdan ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

MasterChef'in 2 Eylül'deki bölümünde Danilo Şef erkenden programdan ayrıldı. Danilo Zanna'nın programdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya'dan konu ile ilgili açıklama da geldi. Peki MasterChef Danilo Şef neden yok?

MASTERCHEF DANİLO ŞEF NEDEN YOK?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'd bu akşam Danilo Şef yarışmadan erken vakitte ayrıldı. İzleyiciler "Danilo Şef'e ne oldu?" sorusunu merak etmeye başladı.
Gelişme sonrası Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Şef'in neden programda yer almadığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ÖZEL BİR DURUMUNDAN DOLAYI..."

"ÖZEL BİR DURUMUNDAN DOLAYI..."
Danilo Şef'in neden yarışmada yer almadığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya " Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok" şeklinde konuştu.

DETAYLI AÇIKLAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR

DETAYLI AÇIKLAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR
Danilo Şef'in programda neden yer almadığı konusuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi beklenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef
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