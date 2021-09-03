MasterChef Danilo Şef neden yok? Danilo Şef neden gitti, programdan ayrıldı mı?

MasterChef'in 2 Eylül'deki bölümünde Danilo Şef erkenden programdan ayrıldı. Danilo Zanna'nın programdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya'dan konu ile ilgili açıklama da geldi. Peki MasterChef Danilo Şef neden yok?

MASTERCHEF DANİLO ŞEF NEDEN YOK?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'd bu akşam Danilo Şef yarışmadan erken vakitte ayrıldı. İzleyiciler "Danilo Şef'e ne oldu?" sorusunu merak etmeye başladı.

Gelişme sonrası Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Şef'in neden programda yer almadığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ÖZEL BİR DURUMUNDAN DOLAYI..." Danilo Şef'in neden yarışmada yer almadığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya " Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok" şeklinde konuştu.