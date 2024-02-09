MasterChef Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

MasterChef Türkiye yarışmacılarının son hali merak ediliyor. Bunlardan biri de Eslem Sena Yurt oldu. Son halini görenler tanıyamadı.
2018 yılında MasterChef Türkiye'de mücadele eden Eslem Sena Yurt'un değişimi görenleri şaşırttı.
Finali göremeden elenen Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.
Yarışmadan istediği başarıya ulaşamayan Yurt, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Genç aşçı, şimdilerde ünlü isimlere yaptığı yemeklerle dikkat çekiyor. Zayıflayan Yurt, koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı.
Son haline yorum yağıyor. 1998 yılında dünyaya gelen Eslem Sena Yurt, özel bir üniversitede gastronomi bölümünden mezun olmuştu.