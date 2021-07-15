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Melih Bulu görevden alındı: Melih Bulu kimdir? Melih Bulu kaç yaşında ve mesleği ne?

15.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi’ne 2021 yılının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu, uzun bir süre tartışmalara neden oldu. Gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının olduğu karar, gece saatlerinde sosyal medyanın gündemine düştü.

Tartışmalara neden olan Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alındı. Görevinden alınan Melih Bulu'nun yerine ise henüz bir atama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan görevden alım kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Melih Bulu görevden alındı

2 Ocak 2021 tarihinde tartışmalı bir şekilde göreve gelen Melih Bulu, gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu kararname ile görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre görevden alınan Melih Bulu’nun yerine ise vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanı verildi.

“6 ay içinde bitecek”

“6 ay içinde bitecek”
Göreve gelmesi tartışmalar yaratan ve birçok öğrenci ve öğretim üyesinin hakkında protestolar düzenlediği Melih Bulu, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" yanıtını vermişti.
Melih Bulu, göreve geldikten 195 gün sonra görevden alındı.

Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu kimdir?
Prof. Dr. Melih Bulu, 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale’de doğdu.
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Boğaziçi Üniversitesi

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