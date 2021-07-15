Melih Bulu görevden alındı: Melih Bulu kimdir? Melih Bulu kaç yaşında ve mesleği ne?

Tartışmalara neden olan Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alındı. Görevinden alınan Melih Bulu'nun yerine ise henüz bir atama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan görevden alım kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.