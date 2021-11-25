MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Memleketine giden Mabel Matiz’in annesine olan benzerliği şaşkınlık yarattı

Memleketine giden Mabel Matiz’in annesine olan benzerliği şaşkınlık yarattı

25.11.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, annesini ziyaret etmek için memleketinin yolunu tuttu. Mabel Matiz, Instagram hesabından annesi Maya Karaca ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

Mabel Matiz, memleketi Mersin’e gitti. Ziyarete gittiği annesi Maya Karaca ile fotoğrafını yayınlayan Matiz'in annesine olan benzerliği hayrete düşürdü.

Asıl adı Fatih Karaca olan şarkıcı Mabel Matiz, 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya ile bir araya geldi.

mabel_8947

Matiz, 'Ana yurdum ekspres' notunu düştüğü fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Bir dizi fotoğraf paylaşan Matiz, ilk sıraya annesiyle birlikte çekilen karesini koydu. Matiz'in annesine olan benzerliği dikkat çekti.

mabel_1827

İkilinin mutlu fotoğraf karesi aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Damak çatlatan lezzet! Patlıcanla etin uyumuna bayılacaksınız

Damak çatlatan lezzet! Patlıcanla etin uyumuna bayılacaksınız

Bu lezzete kimse hayır diyemez! Türk mutfağının en özellerinden

Bu lezzete kimse hayır diyemez! Türk mutfağının en özellerinden

"Turpun da kavurması mı olurmuş?" demeyin!

"Turpun da kavurması mı olurmuş?" demeyin!

Kolayca hazırlanıyor! Düğülü haşhaş tatlısı

Kolayca hazırlanıyor! Düğülü haşhaş tatlısı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.