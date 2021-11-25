Memleketine giden Mabel Matiz’in annesine olan benzerliği şaşkınlık yarattı

Mabel Matiz, memleketi Mersin’e gitti. Ziyarete gittiği annesi Maya Karaca ile fotoğrafını yayınlayan Matiz'in annesine olan benzerliği hayrete düşürdü.

Asıl adı Fatih Karaca olan şarkıcı Mabel Matiz, 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya ile bir araya geldi.

Matiz, 'Ana yurdum ekspres' notunu düştüğü fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Bir dizi fotoğraf paylaşan Matiz, ilk sıraya annesiyle birlikte çekilen karesini koydu. Matiz'in annesine olan benzerliği dikkat çekti.

İkilinin mutlu fotoğraf karesi aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.