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Mia Khalifa, ülkesinden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin İbiza'ya kaçtığını iddia etti

17.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Afganistan'daki son durumdan CIA'yi sorumlu tutup ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ibiza'da olduğunu iddia etti. Hem ABD'yi hem de kaçan cumhurbaşkanını sert bir dille eleştiren Khalifa, Eşref Gani'ye hiçbir ülkenin vatandaşlık vermemesi gerektiğini söyledi.

Rol aldığı cinsel içerikli filmlerle adını duyuran Lübnan asıllı yıldız isim Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla ABD’yi ve ülkesinden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi. Mia Khalifa, yaptığı canlı yayında Cumhurbaşkanı’nın nereye kaçtığını bildiğini iddia etti.

MİA KHALİFA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

"NEREYE GİTTİ?"

"NEREYE GİTTİ?"
Mia Khalifa, Afganistan’ın kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bir fotoğrafını "Nereye gitti?" başlığı ile paylaştı.
Ülkesini ve vatandaşlarını Taliba'nın eline bırakan Eşref Gani'ye hiçbir ülkenin sığınma hakkı vermemesi gerektiğini söyledi. Mia Khalifa, daha sonra CIA ve Amerikalıların Taliban'ı kurup güçlendirdiklerini söyledi.
1992 yılında biten Afganistan iç savaşına kadar Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Taliban'ı kurup silahlandırdığına işaret etti.
Amerika'ya sert eleştirilerde bulunan Mia Khalifa, daha sonra Afganistan devlet başkanına sert eleştirilerde bulundu.

"ALDIĞIM DUYUMLARA GÖRE..."

"ALDIĞIM DUYUMLARA GÖRE..."
Ülkesini Taliba'nın eline bırakmakla suçladığı devlet başkanının nerede olduğunu, kimsenin bilmediğini ama aldığı duyumlara göre İbiza'da olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
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