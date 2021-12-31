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  4. MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI | Yılbaşı büyük ikramiyesi için Milli Piyango sorgulama ekranı (İşte MPİ biletlerine ikramiye kazandıran numaralar tam liste)

MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI | Yılbaşı büyük ikramiyesi için Milli Piyango sorgulama ekranı (İşte MPİ biletlerine ikramiye kazandıran numaralar tam liste)

31.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango 2022 sonuçları büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Son dakika ve canlı olarak yapılan 2022 Milli Piyango sonuçları hızlı sorgulama ekranından takip edildi. 120 Milyon TL olan büyük ikramiye için kazanan numaralar için Milli Piyango sorgulama ekranına yansıdı. Büyük İkramiye İzmir Konak'tan alınan çeyrek bilete isabet etti.. Peki, Milli Piyango biletine çıkan ikramiye ve amorti nasıl öğrenilir? Milli Piyango 2022 sonuçları sıralı tam liste için detaylar...

Milli Piyango sonuçlarını açıklandı. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango 2022 büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletin İzmir Konak'ta satın alındığı öğrenildi. . 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numaraların yanında 12 Milyon TL, 1 milyon 200 Bin TL, 120 bin TL, 12 Bin TL, 6 bin TL, 2 Bin TL, Bin TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, ve 120 (Amorti) TL ikramiye kazanan numaralar da belli oldu. Bu gece toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verildi. Milyonlarca vatandaş, Milli Piyango 2022 biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ederken vatandaşlar, hızlı bilet sorgulama işlemi ile kontrol ediyor. Peki Milli Piyango 2022 sonuçları ve kazanan numaralar belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 2022 ÇEKİLİŞİ VE SONUÇLARI CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO 2022 HIZLI SORGULAMA! Sonuçlar açıklanıyor! İşte ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyongo son dakika sonuçları açıklanmaya başladı. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım sürerken diğer ikramiyeleri kazanan numaralar belli oldu. 2022 Milli Piyango sorgulama ekranına göre 12 bilyon TL, 1 milyon 200bin TL, 120 bin TL, 12 bin TL ve 6 Bin TL kazandıran numaralar açıklandı. İşte Milli Piyango 2022 sonuçlarında son dakika bilgileri..

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! HIZLI VE ONLİNE MPİ SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! HIZLI VE ONLİNE MPİ SONUÇLARI SORGULAMA
Milli Piyango biletlerine bu yıl daha az talep oldupğu iddia edilse de yılbaşı özel çekilişinin saatinin yakşamasıyla Milli Piyango biletlerine ilgi arttı. Bu yıl da en fazla çeyrek bilet satın alındığı belirtildi. Tüm Türkiye'nin nefesini tutup merakla beklediği 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numarlar için 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama sayfasını takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2022 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR İÇİN GERİ SAYIM! YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİ CANLI TAKİP ET

MİLLİ PİYANGO 2022 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR İÇİN GERİ SAYIM! YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİ CANLI TAKİP ET
Kasım ayında satışa çıkan Milli Piyango biletlerinin satışı tamamlandı ve geri sayıma başlandı. Saat 17.00'da başlayan yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Saatler 23:00'ü gösterdiğinde ise 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti numaraları açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA TAM LİSTESİ! 12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA TAM LİSTESİ! 12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
Bu akşam gerçekleşen 2022 Milli Piyango Özel çekilişinde 12 milyon TL'yi kazanan numaralar 2683183 ve 4552864 oldu.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
1 milyon TL kazanan numaralar da açıklandı: 2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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