Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz spor yaptı! Görenler spor sütyeni tavsiyesinde bulundu

Her açıklamasıyla gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.



Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa sütyensiz spor yaptı.

Şahin'in sütyensiz halini görenler spor sütyeni tavsiyesinde bulundu.

Ünlü modele 'Spor sütyeni takmalısın', 'Meme uçların belli oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.