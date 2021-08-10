‘Modası geçti’ deyip atmayın! Son zamanlarda yükselişe geçen moda trendleri

Retro ve vintage tanımını moda dergilerinin sayfalarında mutlaka duymuşsunuzdur. Anne hatta anneannelerinizin gençlik dönemlerinde favori olan parçalar kimi ufak dokunşlarla yeniden gündelik hayattaki yerini almaya başladı. İşte 2000’lerden günümüze ulaşan moda trendleri...

VAZGEÇİLMEZ PARÇALAR OLDU

BANDANALAR Saç aksesuarları özellikle yaz aylarında kadınların en büyük kurtarıcısıdır. Üst bedeni saracak şekilde badana modelleri trendi 20 yıl öncesinde başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar sahne şovlarında dahi bu kombini kullandı. Şimdilerde ise sadece bandanalar değil, ipek eşarplarda üst beden için benzersiz bir görüntüye ev sahipliği yapıyor.

BONCUKLU CHOKERLAR Beyaz keten gömlek ve boncuklu kolye olmadan yaz tatili olduğunu anlamadığımız bir trend doğdu. Instagram’a baktığınızda tatile giden herkesin rengarenk boncuklu kolyeleriyle poz verdiğini görebilirsiniz. Üstelik alınan setlerle birlikte bu kolyeleleri evinizde oldukça rahat ve eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz.

CROP TOP Annelerinizden duyduğunuz “Belini aşma üşütürsün” sözü artık tamamen tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Çünkü rengarenk renk ve desenlerde crop toplar artık her kombinin kurtarcısı haline geldi. 2000’li yılların başında bir döneme damga vuran crop top efsanesi 2021 yılında da hemen hemen her kombinde kendisine yer bulmayı başarıyor.

ÇİÇEK DESENLERİ Zannediyoruz ki özellikle bahar ve yaz aylarındaki kombinlerde modası asla geçmeyecek olan desen çiçektir. Rengarenk görüntüleriyle sevimli bir imaj yaratan çiçek desenleri 2021 yılında ünlü markaların kataloglarındaki yerini aldı. Üstelik artık “Büyük beden kadınların çiçek deseni giymesi önerilmez” algısı kökünden kayboldu.