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‘Modası geçti’ deyip atmayın! Son zamanlarda yükselişe geçen moda trendleri

10.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman makinesi henüz icat edilmedi. Ancak bu durum geçmişe gitmenize engel değil. Kimi saç modelleri, renkler, kumaşlar ve kombinleme şekilleri kullanıldıkları dönemle birebir şekilde özdeşleşmiştir. Bu durumda sizi bir zaman makinesinin içinde hissettirir. Anne ve babalarınızın dolabının derinliklerini kurcalamanın zamanı geldi.

Retro ve vintage tanımını moda dergilerinin sayfalarında mutlaka duymuşsunuzdur. Anne hatta anneannelerinizin gençlik dönemlerinde favori olan parçalar kimi ufak dokunşlarla yeniden gündelik hayattaki yerini almaya başladı. İşte 2000’lerden günümüze ulaşan moda trendleri...

VAZGEÇİLMEZ PARÇALAR OLDU

BANDANALAR

BANDANALAR
Saç aksesuarları özellikle yaz aylarında kadınların en büyük kurtarıcısıdır. Üst bedeni saracak şekilde badana modelleri trendi 20 yıl öncesinde başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar sahne şovlarında dahi bu kombini kullandı. Şimdilerde ise sadece bandanalar değil, ipek eşarplarda üst beden için benzersiz bir görüntüye ev sahipliği yapıyor.

BONCUKLU CHOKERLAR

BONCUKLU CHOKERLAR
Beyaz keten gömlek ve boncuklu kolye olmadan yaz tatili olduğunu anlamadığımız bir trend doğdu. Instagram’a baktığınızda tatile giden herkesin rengarenk boncuklu kolyeleriyle poz verdiğini görebilirsiniz. Üstelik alınan setlerle birlikte bu kolyeleleri evinizde oldukça rahat ve eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz.

CROP TOP

CROP TOP
Annelerinizden duyduğunuz “Belini aşma üşütürsün” sözü artık tamamen tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Çünkü rengarenk renk ve desenlerde crop toplar artık her kombinin kurtarcısı haline geldi. 2000’li yılların başında bir döneme damga vuran crop top efsanesi 2021 yılında da hemen hemen her kombinde kendisine yer bulmayı başarıyor.

ÇİÇEK DESENLERİ

ÇİÇEK DESENLERİ
Zannediyoruz ki özellikle bahar ve yaz aylarındaki kombinlerde modası asla geçmeyecek olan desen çiçektir. Rengarenk görüntüleriyle sevimli bir imaj yaratan çiçek desenleri 2021 yılında ünlü markaların kataloglarındaki yerini aldı. Üstelik artık “Büyük beden kadınların çiçek deseni giymesi önerilmez” algısı kökünden kayboldu.

IŞILTILI ELBİSELER

IŞILTILI ELBİSELER
Işıltılı ve payetli elbiseler hiçbir zaman tamamen ortadan kaybolmadı. Kadınların dolaplarının en şık parçası olarak özel günlerin ve şık davetlerin sırasını beklediler. Ancak birkaç yıl öncesine kadar ışıltılı elbiselerin tahtı biraz sallanmıştı. Artık 20 yıl sonra Paco Rabanne gibi isimler sayesinde ışıltılar hayatımıza geri döndü.
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