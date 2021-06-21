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  4. Murat Övüç oğlunu paylaştı! "Hem analık hem babalık yaptın bize"

Murat Övüç oğlunu paylaştı! "Hem analık hem babalık yaptın bize"

21.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Övüç, sosyal medya hesabı Instagram'dan oğluyla bir videosunu paylaştı. Sosyal medya fenomeni Övüç'ün bu paylaşımı sonrasında Murat Övüç'ün oğlu merak edilmeye başlandı.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç oğluyla bir videosunu paylaştı. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç'ün paylaşımına yorum yağdı.

Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün babasının Babalar Günü'nü kutlarken söylediği sözler dikkat çekti.

Herkesin Babalar Günü'nü kutlayan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün "Hem analık hem babalık yaptın bize" diyerek güldü. Övüç ise paylaşımında "Senin gibi bir evladım olduğu için çok mutluyum" dedi.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan ise bu paylaşıma kalp emojisi koydu. Övüç'ün takipçileri ise ünlü fenomene yorum yağdırdı. Çoğu takipçi "Hem ana hem baba olmuş; biraz ders alın yaaa" yorumunda bulundu.

Murat Övüç ve oğlunun paylaşımından sonra ünlü isimlerin çocukları da merak edildi. İşte ünlüler ve çocukları

Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Murat Övüç ve oğlu.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç Seda Sayan
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