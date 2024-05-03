Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP ve AK Parti liderlerini 8 yıl sonra buluşturan tarihi görüşmeden yansıyan ilk karelerdeki boş koltuk detayı dikkat çekti.

Daha önce parti genel başkanları ve siyasilerle AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinde tek başına koltuğa oturan ve konuklarını sağında bulunan kanepede ağırlayan Erdoğan, CHP lideri Özel'i tekli koltukta ağırladı.

HERHANGİ BİR MESAJ VERİLMEK İSTENMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AK Parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretine ilişkin basına yansıyan görüntülerdeki boş koltukla bir mesaj verilmek istenilmediği öğrenildi.

ÖZEL RAHATSIZ OLDU, ERDOĞAN ANINDA TELAFİ ETTİ

Kulislerden edinilen bilgiye göre; görüşmedeki dikkat çeken o koltuk özellikle boş bırakılmadı, bu yöntemle bir mesaj verilmek istenmedi. Odanın düzeni içinde yer alan koltuğun boş kalmasından Özel rahatsızlığını dile getirince Erdoğan iade-i ziyaretle telafi etmek istedi. Erdoğan, özel kalemi Hasan Doğan'a dönerek, "Bunu telafi edelim, kısa sürede CHP'yi ziyaret edelim" dedi. Ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme

Erdoğan, 9 Mayıs 2018 günü o dönem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşürken...

Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi.

Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmesi.

Erdoğan'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





