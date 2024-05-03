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  4. Aksaray'da otobüs kazası! Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Aksaray'da otobüs kazası! Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

03.05.2024 06:57
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Kilis'ten İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü gece saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunda kaza geçirdi. Aksaray Valisi olay yerine giderek bilgi aldı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu sürücü uyuduğu için kazanın meydana geldiğini duyurdu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6'sı ağır olmak üzere 34 yaralı bulunuyor.

Aksaray'da otobüs kazası! Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Kilis'ten İstanbul istikametine giden Hannan S. idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

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"SÜRÜCÜ UYUDUĞU İÇİN KAZA MEYDANA GELDİ"

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 2 vefatımız, 6 ağır olmak üzere 34 yaralımız var. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Ölülerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Daha sonra Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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"DENİZE DÜŞTÜM ZANNETTİM"

Yaralı yolculardan Elif Arık, AA muhabirine, Adana'dan İstanbul'a kızını ziyarete gittiğini anlatarak, kazayla ilgili şunları kaydetti:

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"Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim. Yanımızdakilere, 'Denize mi düştük.' dedim. Otobüs 4-5 takla attı, çok parçalandı. Çok yaralı var. Otobüsün önünde oturan yolcular şoförün uyuduğunu söyledi."

AW195509_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray otoyol kaza
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