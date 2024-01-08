Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! Tepkiler çığ gibi büyüdü... "Eşimin diğer kadınlarla cinsellik yaşamasına izin veriyorum"

Hayatlarının hiçbir aşamasında kıskançlık yaşamadıklarını dile getiren Brooks, "Bu benim fikrimdi.Birçok tartışmanın ardından bunu denemeye karar verdik ve harika bir şekilde sonuç verdi. Kıskançlık bizim için sorun değil; hiçbir zaman olmadı. Her zaman iletişim halinde olduğumuzu ve sınırlar üzerinde düşündüğümüzü söylemek de yardımcı oluyor." dedi.