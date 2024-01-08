Mutlu evliliğin sırrını açıkladı! Tepkiler çığ gibi büyüdü... "Eşimin diğer kadınlarla cinsellik yaşamasına izin veriyorum"

TikTok'ta 'farmgirlhoneyybrooks' olarak bilinen Honeyy Brooks, kocası Hank ile 10 yıldır mutlu bir evliliğe sahip ve çocuklarıyla birlikte bir çiftlikte yaşıyor. Sosyal medyadan sık sık aile hayatlarına dair kesitler sunarak dikkat çeken Brooks bu kez bir ilişki tüyosuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim eşinin diğer kadınlarla birliktelik yaşamasına izin verdiğini ve bu durumun kendisini keyiflendirdiğini söyleyince tepki yağdı.
Hayatlarının hiçbir aşamasında kıskançlık yaşamadıklarını dile getiren Brooks, "Bu benim fikrimdi.Birçok tartışmanın ardından bunu denemeye karar verdik ve harika bir şekilde sonuç verdi. Kıskançlık bizim için sorun değil; hiçbir zaman olmadı. Her zaman iletişim halinde olduğumuzu ve sınırlar üzerinde düşündüğümüzü söylemek de yardımcı oluyor." dedi.
Kocasının kendisini özgür bırakmasına rağmen tek eşli kalmayı sevdiğini ifade eden Brooks, "Kendim için yeniliklere ve deneylere açık olduğumu söyleyemem. Başka erkekleri davet etmeyi düşünmüyoruz ama belki bir gün fikrim değişir" diye konuştu.