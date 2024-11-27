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  4. Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 13:48
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Türkiye uzun bir süredir Narin cinayetini konuşuyor. İlk duruşması görülen davada ikinci duruşma için gün sayılırken yeni bir görüntü çıktı. Görüntülerdeki kişi ise 1 numaralı sanık amca Salim Güran. Görüntü Narin kaybolduğu geceye ait ve görüntünün çekildiği yer ise Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dere. İşte soruşturmada kilit rol oynayacak yeni görüntüler.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu geceye ait yeni görüntüleri çıktı. Bilirkişi raporuna giren kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

4 İSMİN EVDE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

4 İSMİN EVDE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede;

aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ÜS BÖLGESİNDEKİ KAMERANIN KAYIT ÖZELLİĞİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

ÜS BÖLGESİNDEKİ KAMERANIN KAYIT ÖZELLİĞİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma görüntü Narin Güran Salim Güran
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