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  4. Narin'den günlerdir haber alınamıyor! Çarpıcı iddia: 'Bir gizli tanığı korumaya almışlar'

Narin'den günlerdir haber alınamıyor! Çarpıcı iddia: 'Bir gizli tanığı korumaya almışlar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.09.2024 17:05
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'den günlerdir haber alınamıyor. Ekipler, Narin'i bulmak için seferber oldu. Aranmadık yer bırakılmazken başlatılan soruşturmada amca S.G. tutuklanmıştı. Olayla ilgili gazeteci Özlem Gürses, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gürses soruşturmada bir gizli tanık olduğunu ve bu kişinin koruma altına alındığını aktardı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALANDA ARAMA YAPILDI

11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALANDA ARAMA YAPILDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

DEREDEKİ ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

DEREDEKİ ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

en son aramalar mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaşmıştı. Buradaki aramalarda da sonuç çıkmadı.

GİZLİ TANIK DETAYI

GİZLİ TANIK DETAYI

Gazeteci Özlem Gürses, dün katıldığı canlı yayında Narin olayıyla ilgili yeni detaylar açıkladı. Gürse açıklamasında şunları ifade etti:

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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