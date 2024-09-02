Narin'in köyüne çok sayıda asker sevk edildi! Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi: Süreç adliyeye taşınıyor

Türkiye'nin 1 numaralı gündemi kayıp Narin! Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu 3 gündür sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca S.G.'nin konuşmak istemediği belirtildi.
Halk TV muhabiri Ferit Demir soruşturmayla ilgili son gelişmeleri şu şekilde aktardı;
3 gündür gözaltında bulunan Narin’in amcası S.G. bugün adliyeye çıkarılacak. Özel ekip tarafından sorgulanıyor.
En ciddi şüpheli amca olmuştu. Aracından Narin’e ait DNA izleri çıkmıştı. Narin’in kaybolduğu saat 15.15’ten 15 dakika sonra köyden hızla uzaklaşmıştı.
Telefonu 1 saat boyunca kapalıydı, kimse kendisine ulaşamamıştı. O soruşturma devam ediyor. Süreç bugün adliyeye taşınıyor. Gün içinde adliyeye getirilmesi bekleniyor.
Köyde de bugün ciddi bir aramanın daha yapılacağı, bu nedenle köyde çok sıkı bir güvenlik tedbiri ve köye çok sayıda askerin sevk edildiği belirtiliyor.