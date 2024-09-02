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  4. Narin'in köyüne çok sayıda asker sevk edildi! Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi: Süreç adliyeye taşınıyor

Narin'in köyüne çok sayıda asker sevk edildi! Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi: Süreç adliyeye taşınıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 10:52
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13 gün oldu! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin'den hala bir iz bulunamadı. Soruşturma gözaltındaki amca S.G.'nin üzerine yoğunlaştı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her adım dikkatli atılırken amcanın özel bir ekip tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. 3 gündür gözaltında olan amca zırhlı araç ve sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine getirildi.

Türkiye'nin 1 numaralı gündemi kayıp Narin! Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu 3 gündür sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca S.G.'nin konuşmak istemediği belirtildi.

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SÜREÇ ADLİYEYE TAŞINACAK

Halk TV muhabiri Ferit Demir soruşturmayla ilgili son gelişmeleri şu şekilde aktardı;

3 gündür gözaltında bulunan Narin’in amcası S.G. bugün adliyeye çıkarılacak. Özel ekip tarafından sorgulanıyor.

En ciddi şüpheli amca olmuştu. Aracından Narin’e ait DNA izleri çıkmıştı. Narin’in kaybolduğu saat 15.15’ten 15 dakika sonra köyden hızla uzaklaşmıştı.

Telefonu 1 saat boyunca kapalıydı, kimse kendisine ulaşamamıştı. O soruşturma devam ediyor. Süreç bugün adliyeye taşınıyor. Gün içinde adliyeye getirilmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA ASKER SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA ASKER SEVK EDİLDİ

Köyde de bugün ciddi bir aramanın daha yapılacağı, bu nedenle köyde çok sıkı bir güvenlik tedbiri ve köye çok sayıda askerin sevk edildiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Asker Diyarbakır amca ekip sorgulama Narin Güran
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