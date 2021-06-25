MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ne yaptılarsa olmadı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’li Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor

Ne yaptılarsa olmadı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’li Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor

25.06.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi hakkında final kararı çıktı. Geçtiğimiz yıl yaz dizisi olarak başlayan Sen Çal Kapımı, yeni sezonda da devam etmiş düşen reytingler yüzünden kısa bir ara vermişlerdi. Haziran’da yeniden başlayan dizi için final kararı verildi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hem özel hayatlarında hem de ekranda bu yılın birbirine en yakıştırılan çiftleri arasında yer alıyor. Birisi genç kızların hayranlıkla takip etiği yakışıklı oyuncu, diğeri de kadın-erkek pek çok hayranı olan ekranların yetenekli güzeli.

Önce jakuziye girdiler şimdi de... Hande Erçel ve Kerem Bürsin dudak dudağa!Önce jakuziye girdiler şimdi de... Hande Erçel ve Kerem Bürsin dudak dudağa!

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL YAPIYOR

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı adlı dizi ile bu yıl hem birbirlerinde aşkı buldu hem de iş hayatlarında güzel bir ivme yakaladı.
Geçtiğimiz yıl Fox TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan ve sezonda da devam eden Sen Çal Kapımı dizisine Nisan ayında kısa bir ara verilmişti.
İkilinin hayranları dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geleceğini merakla bekliyordu.
Sen Çal Kapımı dizisi 9 Haziran’da yeniden Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi de yeniden yoğun bir çalışma temposuna girdi.
40.bölümü ile yeniden ekranlara merhaba diyen dizide zaman atlaması yaşandı ve diziye pek çok yeni karakter katıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Erdoğan'dan sert mesaj: Sonları hüsran

Erdoğan'dan sert mesaj: Sonları hüsran

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.