Ne yaptılarsa olmadı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’li Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hem özel hayatlarında hem de ekranda bu yılın birbirine en yakıştırılan çiftleri arasında yer alıyor. Birisi genç kızların hayranlıkla takip etiği yakışıklı oyuncu, diğeri de kadın-erkek pek çok hayranı olan ekranların yetenekli güzeli. Önce jakuziye girdiler şimdi de... Hande Erçel ve Kerem Bürsin dudak dudağa!

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL YAPIYOR

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı adlı dizi ile bu yıl hem birbirlerinde aşkı buldu hem de iş hayatlarında güzel bir ivme yakaladı.

Geçtiğimiz yıl Fox TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan ve sezonda da devam eden Sen Çal Kapımı dizisine Nisan ayında kısa bir ara verilmişti.

İkilinin hayranları dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geleceğini merakla bekliyordu.

Sen Çal Kapımı dizisi 9 Haziran’da yeniden Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi de yeniden yoğun bir çalışma temposuna girdi.