Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. "Neredeyse herkesin ölmeden önce gördüğü tek şey" diyerek paylaştı! Yaşlı bakımevi hemşiresinin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu

    "Neredeyse herkesin ölmeden önce gördüğü tek şey" diyerek paylaştı! Yaşlı bakımevi hemşiresinin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 14:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir yaşlı bakımevi hemşiresi olan Julie McFadden'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı dikkatleri çekti. Hastalarının büyük bir bölümünün son günlerinde yanında olduğunu dile getiren McFadden, insanların ölmeden önce yaşadıklarını ve gördüklerini ayrıntılı olarak anlattı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Julie McFadden isimli bir yaşlı bakımevi hemşiresi hastaların ölmeden önce yaşadıklarını anlatınca viral oldu. TikTok'ta "hospicenursejulie" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Julie McFadden, ölüme yaklaşan hastaların 'vizyon görme' olarak adlandırılan bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

     Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

    Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

     Yine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçti

    Yine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçti

     Müstehcen pozları başına bela oldu! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

    Müstehcen pozları başına bela oldu! “Oğlum zorbalığa uğruyor”

     Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!


    Vitrin

    TikTok'tan yaptığı paylaşımına, "İşte ölüm ve ölümle ilgili en rahatlatıcı gerçeğim' notunu ekleyen McFadden, vizyon görme olgusunu ise ölüme yaklaşan kişilerin vefat eden sevdiklerini, hayatta olduklarını sanarak görmeleri olarak açıkladı.

    Vefat etmeden bir ay öncesine kadar ölüme yaklaşan kişilerin vefat eden sevdiklerini gördüklerini söyleyen McFadden, "Darülacezede gördüğümüz en çılgın şey çoğu insanın ölmeden önce ölü akrabalarını, ölü sevdiklerini, ölü arkadaşlarını, ölü evcil hayvanlarını görmeye başlamasıdır.Bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu insanları gerçekten gördüklerini iddia etmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok." dedi.

    Bu bilgiyi paylaştığından beri McFadden'ın videosu 572.000'den fazla görüntüleme, 48.000'den fazla beğeni ve sevdikleri birinin ölmeden önce vizyon görme deneyimini paylaşma olayını yaşayan kişilerden binin üzerinde yorum aldı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Babam vefat etmeden bir hafta kadar önce odanın belirli bir köşesine dikkat ediyordu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir hastam bana yatağının ucunda karısının ona bakara gülümsediğini söylemişti" yorumunu yaptı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hemşire
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

    Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

    Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te!

    Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te!

    Lüks arabanın ne camı kaldı ne de tavanı...

    Lüks arabanın ne camı kaldı ne de tavanı...

    Böyle eğlence görülmedi! "Her zaman rızaya dayalı" dedi

    Böyle eğlence görülmedi! "Her zaman rızaya dayalı" dedi

    Ünlü isme benzerliği bile yetti! "Erkekler bana para ödüyor"

    Ünlü isme benzerliği bile yetti! "Erkekler bana para ödüyor"

    Tanımadığı adamla bilek güreşi yaptı! Hastanelik oldu

    Tanımadığı adamla bilek güreşi yaptı! Hastanelik oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.