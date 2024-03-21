"Neredeyse herkesin ölmeden önce gördüğü tek şey" diyerek paylaştı! Yaşlı bakımevi hemşiresinin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Julie McFadden isimli bir yaşlı bakımevi hemşiresi hastaların ölmeden önce yaşadıklarını anlatınca viral oldu. TikTok'ta "hospicenursejulie" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Julie McFadden, ölüme yaklaşan hastaların 'vizyon görme' olarak adlandırılan bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
TikTok'tan yaptığı paylaşımına, "İşte ölüm ve ölümle ilgili en rahatlatıcı gerçeğim' notunu ekleyen McFadden, vizyon görme olgusunu ise ölüme yaklaşan kişilerin vefat eden sevdiklerini, hayatta olduklarını sanarak görmeleri olarak açıkladı.
Vefat etmeden bir ay öncesine kadar ölüme yaklaşan kişilerin vefat eden sevdiklerini gördüklerini söyleyen McFadden, "Darülacezede gördüğümüz en çılgın şey çoğu insanın ölmeden önce ölü akrabalarını, ölü sevdiklerini, ölü arkadaşlarını, ölü evcil hayvanlarını görmeye başlamasıdır.Bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu insanları gerçekten gördüklerini iddia etmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok." dedi.
Bu bilgiyi paylaştığından beri McFadden'ın videosu 572.000'den fazla görüntüleme, 48.000'den fazla beğeni ve sevdikleri birinin ölmeden önce vizyon görme deneyimini paylaşma olayını yaşayan kişilerden binin üzerinde yorum aldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Babam vefat etmeden bir hafta kadar önce odanın belirli bir köşesine dikkat ediyordu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir hastam bana yatağının ucunda karısının ona bakara gülümsediğini söylemişti" yorumunu yaptı.