"Neredeyse herkesin ölmeden önce gördüğü tek şey" diyerek paylaştı! Yaşlı bakımevi hemşiresinin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu

Vefat etmeden bir ay öncesine kadar ölüme yaklaşan kişilerin vefat eden sevdiklerini gördüklerini söyleyen McFadden, "Darülacezede gördüğümüz en çılgın şey çoğu insanın ölmeden önce ölü akrabalarını, ölü sevdiklerini, ölü arkadaşlarını, ölü evcil hayvanlarını görmeye başlamasıdır.Bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu insanları gerçekten gördüklerini iddia etmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok." dedi.