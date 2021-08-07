Nicki Valentina devasa silikon taktırdı! "Uyuduğumda kavunların üzerinde yüzüyorum"

Göğüslerine bir milyondan fazla harcadı, ardından üç burun estetiği ve dudaklarını büyüttüğü 15 operasyon daha geçirdi.

"UYUDUĞUMDA KAVUNLARIN ÜZERİNDE YÜZÜYORUM"

İngiltere'nin en büyük silikonlu modeli Nicki Valentina Rose, doktorların uyarılarına rağmen estetiğe bağımlı olmadığında ısrar etse de beline daha ince bir görünüm kazandırmak için kalçasını büyütmek ve kaburgalarını aldırmak istiyor.

The Mirror'daki habere göre, büyük göğüslü kadınlara takıntılı olduğunu kabul ettikten sonra, 21 yaşında ilk göğüs büyütme ameliyatı olan model, "Bunu sadece kendim için yapmak istiyorum, gerçek güzellik içeriden geliyor" dedi.