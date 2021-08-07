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  4. Nicki Valentina devasa silikon taktırdı! "Uyuduğumda kavunların üzerinde yüzüyorum"

Nicki Valentina devasa silikon taktırdı! "Uyuduğumda kavunların üzerinde yüzüyorum"

07.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın asimetrik modeli Nicki Valentina Rose (30), İngiltere'nin en büyük silikonlu kadını olarak kabul ediliyor. Devasa göğüsleri için bir milyondan fazla, diğer estetikler de için yarım milyondan fazla ödedi. Ona göre estetiğe bağımlı değil ama yine de kaburgalarını çıkarmayı ve kalçasını büyütmeyi düşünüyor.

Göğüslerine bir milyondan fazla harcadı, ardından üç burun estetiği ve dudaklarını büyüttüğü 15 operasyon daha geçirdi.

"UYUDUĞUMDA KAVUNLARIN ÜZERİNDE YÜZÜYORUM"

İngiltere'nin en büyük silikonlu modeli Nicki Valentina Rose, doktorların uyarılarına rağmen estetiğe bağımlı olmadığında ısrar etse de beline daha ince bir görünüm kazandırmak için kalçasını büyütmek ve kaburgalarını aldırmak istiyor.
The Mirror'daki habere göre, büyük göğüslü kadınlara takıntılı olduğunu kabul ettikten sonra, 21 yaşında ilk göğüs büyütme ameliyatı olan model, "Bunu sadece kendim için yapmak istiyorum, gerçek güzellik içeriden geliyor" dedi.
Çoğu insan modele baktığında şok oluyor. "Hiç büyük göğüs görmediler ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tanıdıklarımdan karışık tepkiler duydum. Kimisi deli olduğumu düşünüyor, kimisi de estetiklerin beni mutlu ettiğini görünce destekliyor" diye ekledi.
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Model
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