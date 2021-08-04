Nuri Alço: Sete arabayla gitmek yoktu, kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk!

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu.

NURİ ALÇO'DAN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A SAMİMİ İTİRAFLAR

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olan 70 yaşındaki Nuri Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.

"İLK İŞİM BANKACILIKTI" "İlk işim bankacılıktı" diyen Nuri Alço, "Eskişehir Bankası’nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu. İki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu. ifadelerini kullandı.

İlk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.’ dedi. ‘Peki çizgim nedir? Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?’ diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan dört gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik."

"Türkiye’nin hasılat rekoru kıran filmlerinden biri ‘Kayıp Kızlar…’ Arkasından Hülya Avşar ile Tele Kızlar’ı çektik… Bu şekilde devam etti kariyerim" şeklinde konuştu.