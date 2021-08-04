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  4. Nuri Alço: Sete arabayla gitmek yoktu, kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk!

Nuri Alço: Sete arabayla gitmek yoktu, kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk!

04.08.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyer yolculuğunu anlatan Alço, "O zaman sinemadan para kazanmak çok mümkün değildi. Kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk, sete arabayla gitmek falan yoktu. O dönem kazandığım paranın yüzde 70'i kıyafete gitti" dedi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu.

NURİ ALÇO'DAN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A SAMİMİ İTİRAFLAR

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olan 70 yaşındaki Nuri Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.

"İLK İŞİM BANKACILIKTI"

"İLK İŞİM BANKACILIKTI"
"İlk işim bankacılıktı" diyen Nuri Alço, "Eskişehir Bankası’nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu. İki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu. ifadelerini kullandı.
İlk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.’ dedi. ‘Peki çizgim nedir? Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?’ diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan dört gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik."
"Türkiye’nin hasılat rekoru kıran filmlerinden biri ‘Kayıp Kızlar…’ Arkasından Hülya Avşar ile Tele Kızlar’ı çektik… Bu şekilde devam etti kariyerim" şeklinde konuştu.

"KARİYERİM BU ŞEKİLDE BAŞLADI"

"KARİYERİM BU ŞEKİLDE BAŞLADI"
Kötü adam karakteri için tereddütleri olan Alço, Türker İnanoğlu’nun kendisini ikna ettiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Türker Abi, ‘Kötü adamı oynayacaksın’ dediğin de tereddüt ettim. Çok büyük bir olay, o karakter çok kötüydü. Ben de gayet çizgisi düzgün bir insanım, ‘nasıl oynarım’ diye düşündüm."
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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Nuri Alço
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