O görüntüler sosyal medyayı salladı! Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti barıştı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Yasak Elma'da rol aldıkları esnada arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ayrılık haberi ile hayranlarını üzmüştü. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları ileri sürülen çifttin cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cavadzade, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Alkan'ın ziyaretine Hayat'a gitmesi ile dikkat çekerek, barıştılar mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? İşte ayrıntılar...