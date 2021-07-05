O görüntüler sosyal medyayı salladı! Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti barıştı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Yasak Elma'da rol aldıkları esnada arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ayrılık haberi ile hayranlarını üzmüştü. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları ileri sürülen çifttin cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cavadzade, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Alkan'ın ziyaretine Hayat'a gitmesi ile dikkat çekerek, barıştılar mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? İşte ayrıntılar...
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan barıştı mı?
Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'da rol aldıkları esnada tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleri ile gündeme gelmişti.
Oyuncu çift, ayrılık kararı öncesi evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Ortaya atılan ayrılık iddiaların sebep ise Alkan'ın evlilik istememesi gösterilmişti.
NİKAH MASASINA OTURACAKLARDI
Cavadzade ise Alkan'ı ailesi ile tanıştırarak ciddiyetini belli etmişti. Nikah masasına oturması beklenen çiftten gelen haber hayranlarını epey şaşırtmıştı.
TATİLDE KAFA DAĞITTI
Yaşanan ayrılığın ardından güzel oyuncu, dizideki kız arkadaşları ile uzun süre tatil yaparak kafa dağıttı.
O GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ
Sık sık tatilden kareler paylaşan Cavadzade'nin Alkan'ı çabuk unuttuğu düşünülürken dün Twitter'da ortaya çıkan o görüntüler herkesi şoke etti.
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