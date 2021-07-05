MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O görüntüler sosyal medyayı salladı! Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti barıştı mı?

O görüntüler sosyal medyayı salladı! Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti barıştı mı?

05.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldıkları 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade cephesinde yeni gelişme yaşandı. Yaşadıkları aşk ile herkesi büyüleyen çift evlilik yolunda hazırlık yaparken, ayrılık haberleri ile gündem olmuştu. Ayrılık sonrası kıza kıza tatile çıkan Cavadzade, ayrılığı kolay atlattı derken dün ortaya çıkan görüntüler bomba etkisi yarattı. Peki Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Yasak Elma'da rol aldıkları esnada arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ayrılık haberi ile hayranlarını üzmüştü. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları ileri sürülen çifttin cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cavadzade, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Alkan'ın ziyaretine Hayat'a gitmesi ile dikkat çekerek, barıştılar mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? İşte ayrıntılar...

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan barıştı mı?

Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'da rol aldıkları esnada tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan- Nesrin Cavadzade çifti geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleri ile gündeme gelmişti.
Oyuncu çift, ayrılık kararı öncesi evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Ortaya atılan ayrılık iddiaların sebep ise Alkan'ın evlilik istememesi gösterilmişti.

NİKAH MASASINA OTURACAKLARDI

NİKAH MASASINA OTURACAKLARDI
Cavadzade ise Alkan'ı ailesi ile tanıştırarak ciddiyetini belli etmişti. Nikah masasına oturması beklenen çiftten gelen haber hayranlarını epey şaşırtmıştı.

TATİLDE KAFA DAĞITTI

TATİLDE KAFA DAĞITTI
Yaşanan ayrılığın ardından güzel oyuncu, dizideki kız arkadaşları ile uzun süre tatil yaparak kafa dağıttı.

O GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

O GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ
Sık sık tatilden kareler paylaşan Cavadzade'nin Alkan'ı çabuk unuttuğu düşünülürken dün Twitter'da ortaya çıkan o görüntüler herkesi şoke etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.