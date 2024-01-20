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    4. OnlyFans fenomeni Carly Sutherland Lawrence, milyonlarca ulaşan kazancını yönetme şeklini anlattı... "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum"

    OnlyFans fenomeni Carly Sutherland Lawrence, milyonlarca ulaşan kazancını yönetme şeklini anlattı... "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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    OnlyFans'ın en çok kazanan kişilerinden biri olarak kabul edilen 26 yaşındaki Carly Sutherland Lawrence verdiği yatırım tavsiyesi sayesinde hayranlarını şaşkına çevirdi. OnlyFans hesabındna yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla kısa sürede gelirini 7 haneli rakamlara ulaştıran fenomen isim, "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum" diyerek parasını biriktirdiğini söyledi.

    “Too Hot To Handle” adlı realite şovunun ikinci sezonunda yer aldıktan sonra şöhrete kavuşan Carly Sutherland Lawrence, programda yarattığı etkisiyle kariyerini sosyal medyaya doğru çevirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan elde ettiği gelir sayesinde lüks bir hayat süren fenomen isim kalem kalem harcamalarından söz edince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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    Kanada doğumlu fenomen isim iki yatak odalı Batı Hollywood dairesine ayda 6.000 dolar (yaklaşık 181 bin 195 TL) kira ödediğini söyledi. Lüks bir apartman dairesinde yaşadığını dile getiren Lawrence, "Buhar odası ve saunası var ki bu da güzel. İkinci yatak odasını kendime ait giyinme odası olarak kullanıyorum" dedi.

    Bazı konularda hâlâ cimri davrandığını ve fahiş harcamalarına rağmen para biriktirmeyi başardığını söyleyen Lawrence, "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum. Para biriktirmemi sağlayan şey bu. Eğer cömert yaşarsam tüm paramı harcayacağım. Paranın bende bağımlılık yapacağını biliyorum. O yüzden hepsini harcamadan kontrollü gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    OnlyFans
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