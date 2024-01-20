OnlyFans fenomeni Carly Sutherland Lawrence, milyonlarca ulaşan kazancını yönetme şeklini anlattı... "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum"

Bazı konularda hâlâ cimri davrandığını ve fahiş harcamalarına rağmen para biriktirmeyi başardığını söyleyen Lawrence, "Kafamın içinde meteliksiz gibi yaşıyorum. Para biriktirmemi sağlayan şey bu. Eğer cömert yaşarsam tüm paramı harcayacağım. Paranın bende bağımlılık yapacağını biliyorum. O yüzden hepsini harcamadan kontrollü gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.