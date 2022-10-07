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"Onu ben istedim ama..." Jorge Jesus'tan Bruma itirafı!

07.10.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde AEK karşısında oynanan karşılaşmada sürprize izin vermeyerek rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleye ve gruptaki duruma değinen Jesus, çok tartışılan Bruma transferine dair de konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında sahasında AEK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0'lık skorla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturan Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN O SÖZLERİ:

"KAZANMAK ÖNEMLİ"

"KAZANMAK ÖNEMLİ"
"Her maçı kazanmak önemlidir ama bugün kazanmak gruptan çıkmaya bizi biraz daha yakınlaştıracaktı. 2 gol attık ama 4-5 de olabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Maç içinde taktiğimizde değişiklikler olabiliyor. Top bizdeyken geride 3, bizde değilken 4 oyuncuyla oynuyoruz. Oyuncularım her geçen gün yapmak istediklerimizi daha iyi anlıyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz bir şey kazanmadık." dedi.

"BRUMA'YI BEN İSTEDİM AMA..."

"BRUMA'YI BEN İSTEDİM AMA..."
"Taraftarımız bugün stadyumdan mutlu ve memnun ayrıldılar. Bunun için çalışıyoruz. Zajc'ın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler, benim tercihlerim. O idmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hep dediğim bir şey vardır, antrenmandaki gibi maçlara çıkmalarını beklerim. Aslında bugün oynayabilirdi ama daha sonrasında Arda'yı oyuna alma kararı aldım. Bugün maç içerisinde Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmayı düşündüm. Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma. Onu buraya ben çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna alamadık çünkü bazı kararlar almamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"ZAJC'IN PROBLEMİ YOK"

"ZAJC'IN PROBLEMİ YOK"
"Miha'nın (Zajc) profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler, benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz. Onları hafta boyu antrenmanda gören benim. Kariyerim boyunca oyunculara hep dediğim bir şey vardır. 'Aynı maçtaki gibi antrenmanlarda çalışın' derim. Antrenmanlar, oyuncu seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu oynattık. Mert Hakan da var. Beşiktaş maçında sakatlandı. Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir."

"HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK"

"HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK"
"Oyuncularım her antrenmanda, her maçta yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor. Çalışıyoruz, her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık"

"MERT HAKAN 3-4 HAFTA YOK"

"MERT HAKAN 3-4 HAFTA YOK"
68 yaşındaki teknik direktör; "Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var, bu turnuvada iki final oynadım. Rakip takım teknik direktörüne iyi sözleri için teşekkür ederim. Mert, Beşiktaş maçında girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Maç sonunda kontrol yaptığımızda, sağlık ekibi minimum 3-4 haftalık bir sakatlık olduğu teşhisini koydu." sözlerini sarf etti.
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