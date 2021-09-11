Ortadirek Şaban filmi konusu nedir? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler?

Ortadirek Şaban bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu film ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 1984 yılında vizyona giren Ortadirek Şaban filmi konusu nedir?

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uğur film yapımı olan ve 1984 senesinde vizyona girmiş olan Orta Direk Şaban Filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün, senaristliğini Osman F. Seden'in yapmış olduğu Orta Direk Şaban filmi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.

Sevilen filmde bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat sürmekte ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturmakta olan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okumakta olan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.

Fakat karşısında çok güçlü bir rakibi bulunmaktadır. O da Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'dır. Erkan da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılmıştır. Fakat onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

OYUNCULARI KİMLER? Kemal Sunal - Şaban Bahar Öztan - Bahar Gökçe Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı Yalçın Tülpar - Erkan Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal Reha Yurdakul - Şükrü Bey Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca Memduh Ün - Tahsin Bey Oktar Durukan - Kara Bela Kadir Coşkun Göğen - Sinyor Lopez