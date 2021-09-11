MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ortadirek Şaban filmi konusu nedir? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler?

Ortadirek Şaban filmi konusu nedir? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler?

11.09.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinden Ortadirek Şaban bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu ve yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Ortadirek Şaban filmi konusu nedir? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Ortadirek Şaban bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu film ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 1984 yılında vizyona giren Ortadirek Şaban filmi konusu nedir?

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uğur film yapımı olan ve 1984 senesinde vizyona girmiş olan Orta Direk Şaban Filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün, senaristliğini Osman F. Seden'in yapmış olduğu Orta Direk Şaban filmi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.
Sevilen filmde bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat sürmekte ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturmakta olan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okumakta olan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.
Fakat karşısında çok güçlü bir rakibi bulunmaktadır. O da Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'dır. Erkan da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılmıştır. Fakat onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban Bahar Öztan - Bahar Gökçe Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı Yalçın Tülpar - Erkan Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal Reha Yurdakul - Şükrü Bey Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca Memduh Ün - Tahsin Bey Oktar Durukan - Kara Bela Kadir Coşkun Göğen - Sinyor Lopez
Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü Baykal Kent - Basketbol Antrenörü Hayri Caner - Kahveci Ekrem Dümer - Doktor Sami Hikmet Karagöz - İşportacı Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı Celal Yonat - Celal Fatih Özses - Çete Elamanı Dinçer Çekmez - Antrenör
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

Kenan Doğulu söyledi Beren Saat oynadı! Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi

Kenan Doğulu söyledi Beren Saat oynadı! Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi

Annesinin emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış!

Annesinin emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış!

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.