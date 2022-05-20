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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali

20.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz iki yaşında bir bebekken reklam filmlerinde yer almaya başlayan ve Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Osman Akarsu karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi artık büyüdü. Şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi son haliyle görenleri hayrete düşürüyor.

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı ve ismini Erkin Koray'ın unutulmaz parçasından alan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman karakteriyle gönüllerde taht kuran Emir Berke Zindici son haliyle hayrete düşürdü.

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Henüz küçük yaştayken kariyer basamaklarını hızla tırmanan Emir Berke Zindici değişimi ile ağızları açıkta bıraktı.

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Dizide 6 yaşında küçük Osman'a hayat veren ve herkesi ağlatan çocuk oyuncu Zindici, şimdi bambaşka birine dönüştü.

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Şimdilerde 16 yaşında olan ve hafızalarda 'Küçük Osman' olarak kalan Emir Berke Zincidi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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