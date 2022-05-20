Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı ve ismini Erkin Koray'ın unutulmaz parçasından alan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman karakteriyle gönüllerde taht kuran Emir Berke Zindici son haliyle hayrete düşürdü.

Henüz küçük yaştayken kariyer basamaklarını hızla tırmanan Emir Berke Zindici değişimi ile ağızları açıkta bıraktı.

Dizide 6 yaşında küçük Osman'a hayat veren ve herkesi ağlatan çocuk oyuncu Zindici, şimdi bambaşka birine dönüştü.



Şimdilerde 16 yaşında olan ve hafızalarda 'Küçük Osman' olarak kalan Emir Berke Zincidi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.