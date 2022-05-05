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Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinde yaşıyor! Süreyya Yalçın'ın lüks yaşantısı

05.05.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın lüks yaşantısıyla yine gündem oldu. Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesiyle yeniden gündeme gelen Süreyya Yalçın altı ay Amerika'da altı ay da Türkiye'de yaşıyor.

2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın Ozan Baran ile evliliğinin ardından altı ay ABD'de, altı ay da Türkiye'deki evinde yaşamaya başladı. Genellikle yaz aylarında Türkiye'ye gelen ve tatil beldelerinde bolca bahşiş dağıtmasıyla tanınan ünlü isim verdiği röportajda bazı konulara açıklık getirdi.

Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinde yaşayan Yalçın fırsat buldukça karavanla Amerika'yı geziyor.

"KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Eskiden Pablo Escobar'ın sahip olduğu malikanede yaşayan Süreyya Yalçın Sabah'a yaptığı açıklamada "Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim.
Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz" dedi.
Lüks yaşantısı sık sık gündeme gelen Yalçın evinin çeşitli köşelerinde verdiği pozlarla beğeni topladı. Yalçın eleştirilere yanıt olarak "Kendimle çok barışığım ve kendimi çok seviyorum" diyor.
Süreyya Yalçın "Süreyya Yalçın her şeye sahip mi? Hakkınızda 'ikoncan' diye bir imaj çizildi. Siz bu şekilde anıldığınızda rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
Evet, sağlıklı ve huzurluyum. Sevdiklerimle birlikteyim. Benim için esas olan bunlar. Diğer sorunuza gelecek olursak hakkımda yapılan bu yorumlardan hiç rahatsız değilim ama şunu söyleyebilirim ki; ikoncan nedir bir türlü anlamış değilim.
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